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國防部首次證實 中國東風16型導彈對著台灣

國防部首次證實，中國解放軍所屬的火箭軍已部署可精準打擊台灣本島的東風16型彈道飛彈。（圖截自YouTube）

2017-03-20  09:47

〔即時新聞／綜合報導〕近年來中國不斷擴張武備，造成兩岸軍力嚴重失衡，有媒體報導指出，國防部首次證實，中國解放軍所屬的火箭軍已部署可精準打擊台灣本島的東風16型彈道飛彈。

綜合媒體報導，立法院外交國防委員會今天邀請國防部進行專案報告，報告指出，中國解放軍為了針對台灣本島打擊，已部署東風16型彈道飛彈。東風16型飛彈所散出的個別子彈頭有導航飛行能力，目前我國國防部的「重層嚇阻」戰略無法攔截。

東風16飛彈有全數位化發射系統，本身為固體火箭且發射準備時間很短，短時間就能突襲進攻，甚至外傳還可以搭載小型核武或生化武器。

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