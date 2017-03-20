| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
日職》陽岱鋼傷勢復發 恐趕不上開季
 首頁 > 政治

柯P拚了！傳北市府擬代拆都更「釘子戶」

2017-03-20  07:28

〔即時新聞／綜合報導〕都市更新難以打開的關鍵點之一是，「釘子戶」處理，不過，據報導，台北市政府在已研擬的都更改革要點中，將「公權力執行代拆」職能放進去，若是順利經產官學會議通過，則宣告北市府未來將強勢排除都更阻礙，讓都更快速運轉。

《經濟日報》報導，北市府已預定本月22日與北市不動產公會、建築師、都市計畫技師、學者、銀行公會等，就最後磋商，若內容無太大爭議，則台北市長柯文哲將會 4月 7日的居住正義論壇正式宣佈這項新政。

報導指出，在北市府已訂的「都市更新七大項改革要點」中，明確列入政府代拆，而不同意戶可透過「都市更新法律扶助基金會」進行協助。

廣告
  • 傳台北市擬以公權力代拆釘子戶。圖為正義國宅都市更新啟動。（資料照，記者陳志曲攝）

    傳台北市擬以公權力代拆釘子戶。圖為正義國宅都市更新啟動。（資料照，記者陳志曲攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 都市更新 釘子戶
相關新聞
Top
政治‧本日最多瀏覽
» 更多政治新聞
政治‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
2017世界棒球經典賽
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
泰式風味✧椰子雞湯
清爽熱炒✧菇炒秋刀
稀飯好朋友✧海苔醬
這樣炒蝦仁才脆口！
轉寄

標題：柯P拚了！傳北市府擬代拆都更「釘子戶」


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年3月20日‧星期一‧丁酉年二月廿三日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.