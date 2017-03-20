柯P拚了！傳北市府擬代拆都更「釘子戶」

2017-03-20 07:28

〔即時新聞／綜合報導〕都市更新難以打開的關鍵點之一是，「釘子戶」處理，不過，據報導，台北市政府在已研擬的都更改革要點中，將「公權力執行代拆」職能放進去，若是順利經產官學會議通過，則宣告北市府未來將強勢排除都更阻礙，讓都更快速運轉。

《經濟日報》報導，北市府已預定本月22日與北市不動產公會、建築師、都市計畫技師、學者、銀行公會等，就最後磋商，若內容無太大爭議，則台北市長柯文哲將會 4月 7日的居住正義論壇正式宣佈這項新政。

報導指出，在北市府已訂的「都市更新七大項改革要點」中，明確列入政府代拆，而不同意戶可透過「都市更新法律扶助基金會」進行協助。