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賴清德可能被徵召選新北 綠委這樣看…

台南市長賴清德。（資料照，記者蔡文居攝）

2017-03-20  07:15

〔即時新聞／綜合報導〕針對國民黨執政的6縣市，民進黨選舉對策委員會將在後天討論明年縣市長選戰布局，擬採徵召方式提高勝選率。黨內人士指出，人氣相當高的台南市長賴清德可能被徵召選新北，對此有綠委表示，遊戲規則尚未訂定，講徵召言之過早。

《蘋果日報》報導，綠委林俊憲說，黨內遊戲規則還沒出來，講徵召言之過早，且賴清德已多次明確表示不考慮參選新北市長。羅致政則說，會尊重黨中央規劃，尚未聽到徵召相關消息。吳秉叡表示，徵召要顧及當事人意願。

報導指出，南市府新聞處長許淑芬說賴目前無參選打算，以市政為重。

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