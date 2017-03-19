孤軍難戰！王浩宇：將申請加入民進黨黨團運作

2017-03-19 22:38

〔記者李容萍／桃園報導〕也是「六都」最年輕議員的綠黨桃園市議員王浩宇今晚表示，過去2年因綠黨在議會席次不足3席，造成許多提案無法順利推動，為了完成中壢選民的託付，任期將於最後1年多將加入民進黨黨團運作，與市府保持既監督又合作的關係，讓相關議案順利推動。至於是否競選連任，目前還在持續思考。

王浩宇表示，雖然在許多中央層級的議題上與民進黨無法完全契合，但對鄭文燦市長的執政成績非常認同，上個會期也與民進黨團有充分合作默契，將申請加入黨團後將加強雙方合作關係，但還是會繼續維持綠黨黨籍，不會離開綠黨，暫時也沒有加入民進黨的打算。

王浩宇還說，過去2年選擇不加入任何黨團問政，在議會黨團制度運作下非常辛苦，考量議員任期即將結束，因此選擇加入民進黨黨團完成應盡的責任，至於是否連任議員，或由「我是中壢人」團隊其他團長接棒，最快將於年底作出最後決定，並向選民報告。

王浩宇表示，未來將主動協助綠黨在中壢、平鎮、桃園區的議員參選人，希望下屆綠黨能有至少3席議員，在桃園市議會組成自己的黨團。