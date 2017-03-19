孤軍難戰！王浩宇：將申請加入民進黨黨團運作
2017-03-19 22:38
〔記者李容萍／桃園報導〕也是「六都」最年輕議員的綠黨桃園市議員王浩宇今晚表示，過去2年因綠黨在議會席次不足3席，造成許多提案無法順利推動，為了完成中壢選民的託付，任期將於最後1年多將加入民進黨黨團運作，與市府保持既監督又合作的關係，讓相關議案順利推動。至於是否競選連任，目前還在持續思考。
王浩宇表示，雖然在許多中央層級的議題上與民進黨無法完全契合，但對鄭文燦市長的執政成績非常認同，上個會期也與民進黨團有充分合作默契，將申請加入黨團後將加強雙方合作關係，但還是會繼續維持綠黨黨籍，不會離開綠黨，暫時也沒有加入民進黨的打算。
王浩宇還說，過去2年選擇不加入任何黨團問政，在議會黨團制度運作下非常辛苦，考量議員任期即將結束，因此選擇加入民進黨黨團完成應盡的責任，至於是否連任議員，或由「我是中壢人」團隊其他團長接棒，最快將於年底作出最後決定，並向選民報告。
王浩宇表示，未來將主動協助綠黨在中壢、平鎮、桃園區的議員參選人，希望下屆綠黨能有至少3席議員，在桃園市議會組成自己的黨團。
看更多！請加入自由時報粉絲團
政治‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- 紅鞋案纏身7年 利菁送醫身心崩潰
- 拚經濟 4千億軌道工程扮火車頭
- 糯米糰出道20年首赴日本錄音 歌迷送禮超感心
- 花蓮區漁會選舉 投票率65％創新高
- 總統蔡英文上香 推崇何春木
- 蘭嶼花椒根修補 50年拼板舟再現風華
- （影音）鄭俊英開唱調皮鬧台粉 酒量好卻拒喝高粱
- 未取得建照 亞太美國外僑學校開挖挨轟
- 《金科長》南宮珉打敗李英愛 笑登收視王
- 變形工時 總統：企業可彈性排班
- 張志豪月薪破35萬 輝全拚多10萬
- 鷹揚八卦高峰期 就剩今天囉
- 潤膚乳有助燃性！英國37人擦完後意外遭燒死
- 《中英對照讀新聞》Seoul’s metro expects major safety overhaul 首爾地鐵預計進行安全大檢修
- Google搜尋超神！ 美國母子失散19年終於重逢
- SBL》政治力引入新教練團？台啤教頭周俊三出面滅火
- 經典賽》開轟又阻殺 波多黎各鐵捕莫里納獲複賽MVP
- 挺輕軌 劉文雄：應不分藍綠
- 鐵工局︰離峰添運能 宜花東火車也增班
- 自由廣場》台灣政府說了甚麼？
- 五月天高雄開工吸4億-反串魯蛇 阿信賣內衣
- 避免干擾調查 學界要求即起請假
- 少年長住祖母家 父硬帶回 拴鐵鍊防逃
- HVL》豐商隊長黃士展贏男子組MVP 卻有點不失落…
- 豪宅成交旺 價格續下探
- 柚花季健走、箭筍宴 主角都遲到
- 秦漢姊砸1.69億 入住輕井澤豪宅
- 陽岱鋼二軍上場 目標明回一軍
- SBL》周俊三嗆走賀夫 台啤仍輸裕隆
- 自由限時批》馬「極品」一挺，吳敦義去了一半！
- 彰市洋仔厝溪 魚群暴斃飄臭
- 尿道被塞發泡填縫劑 醫呼︰被抓漏了
- 中企建設南海島礁 美議員提案制裁
- 來公廁參觀！ 新竹內灣公廁化身生態教室
- UBA》健行首闖冠軍戰 今與台師大爭王
- 在日外國人238萬創歷史新高 中國人最多
- HVL》史無前例！豐原高商退福誠高中 締造男子組4連霸
- 張善政談感化共諜 精神科醫師：很有趣的想法
- 課審委員須改聘 12年國教領綱確定重審
- 大溪豆干節首日 分食千倍大春捲
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：孤軍難戰！王浩宇：將申請加入民進黨黨團運作
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分