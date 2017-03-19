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考試院年改草案 本週拚過關

2017-03-19  19:37

〔記者吳柏緯／台北報導〕考試院全院審查會明天將進行「公務人員退休撫卹法草案」第三輪審查，處理草案中尚未通過的12條保留條文，其中包含外界關注的「18％」調降機制、所得替代率上限、退休金計算標準、起支年齡等。據悉，為了加速審查，銓敘部這幾天已陸續將補充資料送交委員手上，盼能在本週將草案送出審查會。

銓敘部版本的「公務人員退休撫卹法草案」一共有87條條文，前幾次審查已經順利通過75條，目前僅剩12條。原本預計上週審查完畢的草案，因為針對關鍵條文仍有考委有些不同意見，因此「卡住」。為了如期在3月底順利將草案送往立法院，因此考試院本週已排訂明、後兩天加班審查。

談到「卡關」的原因，有考試委員私底下坦言，受到的壓力不小，不只來自社會對於改革的期待，同時也有一些公務人員致電或寫信表達自己的心聲，希望考委們能夠為他們主持公道。他表示，審查會中確有考委提到，並不反對改革，但應該要照顧這些公務人員，希望「關鍵條文」下手不要那麼重。

對於外界質疑考試院以拖待變、延宕年改時程，該考委則澄清，考試院屬於合議制，因此每一條條文都需取得共識後才會通過。他表示，列席委員已經要求銓敘部針對會中提出的問題，提供相關的資料，希望能在本週順利完成審查。

銓敘部對委員的提議從善如流，相關資料都陸續送到各委員手上，希望能加速本週的討論時程。

明後兩天的審查會都排定上午9點半開始，雖然只有12條，但由於都是關鍵條文，所以考試院預計開會時間可能會較前幾次要長。據悉考試院規劃在本週審查完畢，於月底前由考試院會通過，並將考試院版的修法草案送到立法院審議。

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  • 考試院全院審查會明天將進行「公務人員退休撫卹法草案」第三輪審查，處理草案中尚未通過的12條保留條文，其中包含外界關注的「18％」調降機制、所得替代率上限、退休金計算標準、起支年齡等。（記者吳柏緯攝）

    考試院全院審查會明天將進行「公務人員退休撫卹法草案」第三輪審查，處理草案中尚未通過的12條保留條文，其中包含外界關注的「18％」調降機制、所得替代率上限、退休金計算標準、起支年齡等。（記者吳柏緯攝）

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