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穿拖鞋、行動倉促被盤查 李永得：北市變警察國家？

2017-03-19  19:20

〔即時新聞／綜合報導〕客委會主委李永得今（19）日下午在臉書發文表示，只是去超商買東西，就被5、6個警察叫住查證件。讓李永得直問台北市何時變成警察國家？

李永得在該篇發文開頭就寫「真不敢相信」，他說，「我只不過要去超商買一點東西，路上碰到5、6個警察，竟然叫住我，要查我證件。」這讓李永得直說「台北市甚麼時候變成警察國家？太離譜了吧！」

保大5中隊隊長陳豐盛表示，今日下午3點40至45分，在台北轉運站內便利商店前，因為當時李永得穿著拖鞋，看到警察後行動倉促，員警覺得有些可疑，因此上前做例行盤查，李永得大力反對，並且拒絕出示身分證件，最後保大也並未做盤查的動作隨即離去，並有保留存證錄影，陳豐盛說，保大本來在該處就有佈置警力做巡邏及盤查，此次只是做例行性的盤查，且最後並未叫他出示證件，便讓他離去。

對此，有網友回覆以前也曾在路上被警察盤查，「我就非常清楚的給警察機會教育。告訴執勤的員警，台灣不是警察國家，執法時請尊重基本人權。」

還有不少網友調侃這是「要簽名新招」、「快標注警政署長」，還有網友表示，「101大樓前的五星旗可以隨風搖曳，怎麼不見有人盤查身分證。」

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  • 李永得今日下午在臉書發文指出，只是去超商買東西，就被5、6個警察叫住查證件。讓李永得直問台北市何時變成警察國家？（資料照，記者王藝菘攝）

    李永得今日下午在臉書發文指出，只是去超商買東西，就被5、6個警察叫住查證件。讓李永得直問台北市何時變成警察國家？（資料照，記者王藝菘攝）

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