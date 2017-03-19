原轉會能落實轉型正義？ 各方意見仍分歧
不滿政府不願面對傳統領域劃設辦法排除私有地的議題，加上露宿凱道抗議近一個月卻未獲重視，原團今天再度召開記者會，批評政府的轉型正義都是假的。（記者吳柏緯攝）
〔記者吳柏緯／台北報導〕籌備超過半年、由總統蔡英文擔任召集人的原住民族歷史正義與轉型正義委員會將在明天召開第一次會議。不過由於不滿政府不願面對傳統領域劃設辦法排除私有地的議題，加上露宿凱道抗議近一個月卻未獲重視，原團今天再度召開記者會，批評政府的轉型正義都是假的。
明天即將登場的原住民族歷史正義與轉型正義委員會，將討論《原住民身分法》、「原住民族傳統領域」的概念與法律定位在內的多項議題，並邀請學者就「原住民族自治」的議題發表簡報。不過，紀錄片導演馬躍‧比吼質疑，蔡英文說轉型正義是為了和解，但原轉會非正式編制、沒法源基礎，加上沒有調查權，要如何調查真相？
原住民青年陣線成員撒丰安透漏，除了原本排定的討論議題外，原本明天的會議上，有12名委員準備提案討論近來爭議不休的傳統領域議題，但卻陸續受到施壓而撤案。她批評，政府一面說要落實轉型正義卻又一面打壓，非常可惡。
不少人質疑缺乏調查權與法源依據的原轉會只是一隻沒有牙齒的老虎，但民進黨籍立委谷辣斯．尤達卡認為，原轉會屆時提出的調查報告對於台灣的轉型正義、歷史教育等將有深厚的影響。
谷辣斯說明，雖然原轉會沒有被賦予類似檢警擁有的調查權，但是仍可以對於學術資料、口傳歷史與政府公文書等資料進行查閱、紀錄，並提出調查報告書。她認為，透過這些查閱過程將有助於揭開台灣原住民族400年來的血淚史，落實原民的轉型正義，未來也盼能將這些史料加入課本之中，不分族群都能正視曾發生在這塊土地上的歷史。
東華大學財經法律研究所副教授蔡志偉則應委員會邀請，針對「原住民族自治」發表簡報。他表示，雖然原轉會並無法源依據，然而是由總統蔡英文擔任召集人，因此是否會在會中作出一些明確的政治表示，將是一大重點。
蔡志偉認為，不需在尚未開會前就先假定這只是個聊天會，或許在舉行了一兩次之後再來評斷這個委員會的定位，會比較客觀。
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