台南空污嚴重 7位欲競逐市長戰將各提對策

台南空污示意圖。（資料照，記者蔡文居攝）

2017-03-19 19:08

〔記者王俊忠、王涵平、吳俊鋒、蔡文居／台南報導〕對於台南空氣污染嚴重問題，七位有意參選市長的民進黨黨、公職人員都提出各自見解與對策。

立委葉宜津表示，空氣是流動的，改善空品需台南與中央甚至各國政府努力，外來污染約三分之一、在地污染三分之二，每人都呼吸相同空氣，應減少燒金紙、淘汰二行程車、車輛避免怠速；另對固定污染源工廠、工地落實環保排放標準，她會積極推動碳稅，讓排污業者交空污費與碳稅，改善設備、降低排污。

立委黃偉哲表示，他在國會持續關注此議題，包含禁用生煤、火力電廠改為燃氣及有效再生能源等都研議推動中，未來若有機會擔任市長，會針對轄內任何污染源嚴格取締，絕不迴避，他很認同環團這項建議。

立委陳亭妃說，南部地區一年有二二０天處於PM二.五高危險環境，南、高、屏都是三級空品區，南台灣居民承受健康風險較北部高，會全力推動空污法，讓企業與政府合作、運用再生能源等是首要課題。

立委林俊憲提出對策指一、產業升級，降低製造空污產業數量；二、既有空污來源提升處理空品設備；三、公務單位採用環保能源車；四、增加各種多元中、短程人力、電動交通車租賃；五、協同中央與南市外移入的空污來源協商、解決。

立委王定宇認為，細懸浮微粒污染已成大區域問題，台南本身努力，還要鄰近縣市配合，中央與地方應攜手訂出明確量化指標，逐步改善，轄區有污染疑慮大型排放工廠與交通載具等，要速輔導改善、力推綠能政策，避免細懸浮微粒成為民眾健康無形殺手。

前副市長顏純左表示，南市空污三分之一來自中國、三分之一來自其他縣市、三分之一產自南市境內，南市多年來很努力改善，但只能控制境內污染產生，空污與往年相比在下降中。火力發電廠應改為天然氣發電，持續加強南市境內管控，也呼籲市民在空品不佳時保護自己，避免在戶外劇烈運動。

民進黨前副秘書長李俊毅說，早在PM二.五問題尚未引發關注時，他已透過網路公布自己「空污零容忍」立場，一定要徹底解決。根據他掌握相關研究與環保署報告，雲嘉南空污來自於中北部，火力發電嫌疑最大，乾淨能源政策推動刻不容緩；有污染疑慮的交通車輛汰換作業要加快。