小英執政將滿週年 辜寬敏只給75分！

辜寬敏為民進黨執政表現打分數，只給75分。（資料照，記者王藝菘攝）

2017-03-19 15:55

〔即時新聞／綜合報導〕民進黨執政將滿一週年，總統府資政辜寬敏今天（19日）為執政表現打分數，他只給了75分，並強調目前問題還很多，雖然看起來很努力，但成果還沒有表現出來。

《蘋果》報導，新台灣和平基金會舉辦台灣歷史小說獎頒獎典禮，辜寬敏受訪時表示，民進黨執政還未達到80分，應該是75分。他認為目前還有黨產、司法改革等問題，這不是那麼好解決，但政府表現感覺還不夠，應該再努力，這是對民進黨的期待。

他針對行政院長林全表現認為，「林全可能很努力，但問題是能力的問題！」被問到表現是否及格，他則說很多事情已經開始，但還未有結果。

辜寬敏也表示，總統不要想做8年，應該想4年就好，在4年內全力去做，讓人可以想起4年做得不錯，這樣較有價值。