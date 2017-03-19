向人民報告 花媽承諾20多項建設2年內完成

環狀輕軌是花媽第三任期的重要政績。（記者葛祐豪攝）

2017-03-19 15:17

〔記者葛祐豪／高雄報導〕高雄市長陳菊任期剩下最後2年，她發表「向人民報告」，細數3個任期的政績，並承諾未來2年內，有20多項重要建設會完成。

陳菊強調，高雄經驗10年有成，在前兩個任期，恢復了這個城市的生機，更舉辦最成功的世界運動會，讓高雄人重拾信心，民調顯示，近年來高雄市民的光榮感一直維持在8成以上。

第3任期展開「高雄翻轉」計畫，她列舉第3期的重要政績，包括開辦環狀輕軌、延伸捷運紅線至岡山、石化總部南遷、啟動205兵工廠遷建、開發和發產業園區、成立港市共同開發公司、開闢鳳山公園等。

民眾最關心的是未來藍圖？陳菊也提出預計2年內完成的重要建設，共有23項，交通方面，最重要的當然是鐵路地下化及15公里的綠色廊帶，根據交通部鐵改局最新說法，全線預定明年（107年）8月通車。

其餘包括鼎金交流道增設國10北上國1匝道、燕巢交流道延伸銜接186甲線道路、十全路貫通覺民路、新台17線北段開闢等，都是民眾企盼多年的交通建設。

公園綠地方面，包含開闢小港森林公園、鳳山體育園區改造、覆鼎金公墓遷葬變身公園等；治水方面有鼓山台泥滯洪池、鳳山圳滯洪池、旗山2號及5號排水整治等；文創部分則有海洋流行音樂中心落成、市圖總館共構文創會館、旗山圖書分館。

至於新爭取、進行中的的重大建設，包含經費600億元的大林蒲計畫、經費1430億元的捷運黃線、經費225億元的捷運紅線延伸至路竹。

市府強調，市府各局處的建設持續進行中，當然不只這20多項，這些只是比較重要的部分。