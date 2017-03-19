向人民報告 花媽承諾20多項建設2年內完成
2017-03-19 15:17
環狀輕軌是花媽第三任期的重要政績。（記者葛祐豪攝）
〔記者葛祐豪／高雄報導〕高雄市長陳菊任期剩下最後2年，她發表「向人民報告」，細數3個任期的政績，並承諾未來2年內，有20多項重要建設會完成。
陳菊強調，高雄經驗10年有成，在前兩個任期，恢復了這個城市的生機，更舉辦最成功的世界運動會，讓高雄人重拾信心，民調顯示，近年來高雄市民的光榮感一直維持在8成以上。
第3任期展開「高雄翻轉」計畫，她列舉第3期的重要政績，包括開辦環狀輕軌、延伸捷運紅線至岡山、石化總部南遷、啟動205兵工廠遷建、開發和發產業園區、成立港市共同開發公司、開闢鳳山公園等。
民眾最關心的是未來藍圖？陳菊也提出預計2年內完成的重要建設，共有23項，交通方面，最重要的當然是鐵路地下化及15公里的綠色廊帶，根據交通部鐵改局最新說法，全線預定明年（107年）8月通車。
其餘包括鼎金交流道增設國10北上國1匝道、燕巢交流道延伸銜接186甲線道路、十全路貫通覺民路、新台17線北段開闢等，都是民眾企盼多年的交通建設。
公園綠地方面，包含開闢小港森林公園、鳳山體育園區改造、覆鼎金公墓遷葬變身公園等；治水方面有鼓山台泥滯洪池、鳳山圳滯洪池、旗山2號及5號排水整治等；文創部分則有海洋流行音樂中心落成、市圖總館共構文創會館、旗山圖書分館。
至於新爭取、進行中的的重大建設，包含經費600億元的大林蒲計畫、經費1430億元的捷運黃線、經費225億元的捷運紅線延伸至路竹。
市府強調，市府各局處的建設持續進行中，當然不只這20多項，這些只是比較重要的部分。
廣告
看更多！請加入自由時報粉絲團
政治‧本日最多瀏覽
- 張志軍太超過 傳小英政府出手教訓他…
- 小英拚經濟！接下來...300億大新竹輕軌
- 川習會 美前國防官員：北京應先撤對台飛彈
- 張善政稱共諜也會被感化 綠委：乾脆唱兒歌三百首
- 獨家》去年軍購匯損4.7億 軍方淪重災戶
政治‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- 中客不來、桃機塞爆 海關：他國遊客倍增....
- 經典賽》衛冕軍淘汰！史坦頓驚天轟助美國二度晉四強
- 南韓別怕限韓令！專家：看看台灣經驗
- 嘴砲「少女時代」挨酸 她受封「南韓黃安」
- 台東新港區漁會 投票率逾七成
- 台南70藝術家 10畫廊同步開展
- 經典賽美、多殊死戰 今日賽事轉播與預告
- 4000人同時靜止 拚世界紀錄
- 女騎士擦撞壓公車底 堆高機協助救人
- 擅開貨櫃遭307公斤羊毛砸死 家屬求償敗訴
- 被中國網軍集體求淘汰 老蕭一句話霸氣回應
- NBA》莫名吃T 沃爾：對技術犯規感到厭煩
- 機捷一段票比兩段票貴 A7居民促降價
- 經典賽》波多黎各飆17安痛宰委內瑞拉 不敗之師晉四強
- 南科高雄園區運動公園 斥資1億元打造
- 宜縣首設「植物營行」 助花草回春
- 吸食浴鹽 恐成殺人魔
- 【異色童話館】綠野仙蹤
- 經典賽》國際賽太難忘 史邁利難掩興奮
- 助陣喬感情債 高一生挨砍2刀亡
- 湖內阿伯94狂 違規穿越馬路還瞧騎士一眼
- 汽車撞機車衝入民宅 騎士遭撞飛送醫
- 緬甸中國僑民1家6口遭滅門 最小僅2歲
- 日本財相麻生：無G20成員反對自由貿易
- 03/19 各報重點新聞一覽
- 玉山罕飄3月雪 山友high翻「不是霰」！
- 公廁裝人臉辨識機 反制奧客偷衛生紙 ！
- 中居正廣藏愛6年 老夫老妻生活露餡
- 經典賽》恐怖怪力男 這一轟速度高達188公里（影音）
- 【微小說】溫柔的凝視
- 2歲女童撞臉男歌手 相似度高達9成
- 學生會發聲挽留 盼校長別默認不實指控
- 鄭文燦：長青學苑 老人家的歡喜學堂
- 尿道被塞發泡填縫劑 醫呼︰被抓漏了
- SBL》快攻灌籃沒成 反而入選最佳好球？（影音）
- 大福彩頭獎摃龜
- SBL》達欣淘汰璞園 8度爭冠居首
- 韋禮安做作發聲 強碰沈玉琳尬嗓
- 百億投資審查拖逾3年 義联集團槓市府
- 警抓毒蟲 竊盜通緝犯意外落網
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：向人民報告 花媽承諾20多項建設2年內完成
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分