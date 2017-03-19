| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
南橫驚傳工安意外 護坡工人墜落不治 南橫傳工安意外 垂吊工人墜落亡
 首頁 > 政治

與海釣船擦碰已調查 海軍：不影響夜戰訓練

2017-03-19  13:37

〔記者羅添斌／台北報導〕海軍光六飛彈快艇昨晚與海釣船發生擦碰事件，海軍司令部今天下午表示，本次意外事件，海軍已完成初步行政調查，全面檢討肇生原因，並策進相關精進作為，以杜絕類案發生。

海軍說，本次擦碰事件，現由第三公證單位與海巡署調查中，視調查結果，責任歸屬，海軍表示尊重與負責。

對於前艦長呂禮詩在臉書發文並引述海釣船長的說法表示，事發後海軍131艦隊長已前往關心，並承諾後續賠償。對照海軍今天發佈的訊息，這是否意味著海軍間接承認自己有疏失？軍方官員說，確切責任歸屬，仍要視公證單位調查結果而定。

海軍特別強調，飛彈快艇本次任務是實施海上夜間對抗操演，磨練飛彈快艇夜間作戰能力，以因應未來制海作戰之需求，不會因本次事件影響任何夜間作戰訓練。

廣告
  • 海軍光六飛彈快艇昨晚與海釣船發生擦碰事件，海軍司令部今天下午表示，本次意外事件，海軍已完成初步行政調查。（資料照，記者林嘉東翻攝）

    海軍光六飛彈快艇昨晚與海釣船發生擦碰事件，海軍司令部今天下午表示，本次意外事件，海軍已完成初步行政調查。（資料照，記者林嘉東翻攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 夜戰訓練 擦碰 海軍 海釣船
相關新聞
Top
政治‧本日最多瀏覽
» 更多政治新聞
政治‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
2017世界棒球經典賽
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
法式✧牛肉通心麵
吃甜甜✧地瓜奶酪
自己在家煽豬油！
蔥薑蒜這樣保存！
轉寄

標題：與海釣船擦碰已調查 海軍：不影響夜戰訓練


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年3月19日‧星期日‧丁酉年二月廿二日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.