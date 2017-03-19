與海釣船擦碰已調查 海軍：不影響夜戰訓練

2017-03-19 13:37

〔記者羅添斌／台北報導〕海軍光六飛彈快艇昨晚與海釣船發生擦碰事件，海軍司令部今天下午表示，本次意外事件，海軍已完成初步行政調查，全面檢討肇生原因，並策進相關精進作為，以杜絕類案發生。

海軍說，本次擦碰事件，現由第三公證單位與海巡署調查中，視調查結果，責任歸屬，海軍表示尊重與負責。

對於前艦長呂禮詩在臉書發文並引述海釣船長的說法表示，事發後海軍131艦隊長已前往關心，並承諾後續賠償。對照海軍今天發佈的訊息，這是否意味著海軍間接承認自己有疏失？軍方官員說，確切責任歸屬，仍要視公證單位調查結果而定。

海軍特別強調，飛彈快艇本次任務是實施海上夜間對抗操演，磨練飛彈快艇夜間作戰能力，以因應未來制海作戰之需求，不會因本次事件影響任何夜間作戰訓練。