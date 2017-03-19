柯媽更適任市長？ 網友批郝龍斌「你會支持嗎」
2017-03-19 14:15
〔即時新聞／綜合報導〕有意角逐國民黨主席的郝龍斌今於政見座談會中，再批台北市長柯文哲是「媽寶」，嘲諷柯媽說不定比他更適合當市長。對此，批踢踢八卦板網友吐槽，「爸寶何苦為難媽寶」、「所以他媽出來選你會支持嗎？」。
綜合媒體報導，郝龍斌今在士林三玉區民活動中心發表政見時，可說砲火全開。郝龍斌表示，自己在市長任內完成諸多規劃，可惜市長換柯P做後，他很會說嘴，卻一事無成，出事就把問題全推給前任，甚至聽說柯媽最近勤致電基層問安，「他媽媽比他更適合做市長」，甚至批柯P是媽寶。
消息轉載至批踢踢八卦板，引起網友熱烈討論。網友不可置信地說，「靠爸的嗆人家媽寶，此乃天下奇聞」；也有人表示，「這不一定錯啊，可是阿郝，他比你適合當市長耶」；還有人提到，若按照「柯媽>柯p>郝棒棒」的邏輯來看，那這樣「柯P的媽媽都比郝更適合當KMT主席！」；另有人指出，「所以他媽出來選你會支持嗎？」、「別亂說話，下次換他媽媽出來選你就死了」。
報導指出，郝龍斌除批評柯文哲，也痛陳民進黨，說要推動轉型正義，卻僅見追殺國民黨產、中正紀念堂轉型、提名前總統府秘書長陳師孟任監察委員、馬英九遭北檢起訴、制定保防法、反滲透法，以及箝制新聞自由等，根本是「綠色恐怖」。
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