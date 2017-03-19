| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
南橫驚傳工安意外 護坡工人墜落不治 南橫傳工安意外 垂吊工人墜落亡
 首頁 > 政治

柯媽更適任市長？ 網友批郝龍斌「你會支持嗎」

2017-03-19  14:15

〔即時新聞／綜合報導〕有意角逐國民黨主席的郝龍斌今於政見座談會中，再批台北市長柯文哲是「媽寶」，嘲諷柯媽說不定比他更適合當市長。對此，批踢踢八卦板網友吐槽，「爸寶何苦為難媽寶」、「所以他媽出來選你會支持嗎？」。

綜合媒體報導，郝龍斌今在士林三玉區民活動中心發表政見時，可說砲火全開。郝龍斌表示，自己在市長任內完成諸多規劃，可惜市長換柯P做後，他很會說嘴，卻一事無成，出事就把問題全推給前任，甚至聽說柯媽最近勤致電基層問安，「他媽媽比他更適合做市長」，甚至批柯P是媽寶。

消息轉載至批踢踢八卦板，引起網友熱烈討論。網友不可置信地說，「靠爸的嗆人家媽寶，此乃天下奇聞」；也有人表示，「這不一定錯啊，可是阿郝，他比你適合當市長耶」；還有人提到，若按照「柯媽>柯p>郝棒棒」的邏輯來看，那這樣「柯P的媽媽都比郝更適合當KMT主席！」；另有人指出，「所以他媽出來選你會支持嗎？」、「別亂說話，下次換他媽媽出來選你就死了」。

報導指出，郝龍斌除批評柯文哲，也痛陳民進黨，說要推動轉型正義，卻僅見追殺國民黨產、中正紀念堂轉型、提名前總統府秘書長陳師孟任監察委員、馬英九遭北檢起訴、制定保防法、反滲透法，以及箝制新聞自由等，根本是「綠色恐怖」。

廣告
  • 國民黨副主席參選人郝龍斌今於政見座談會時，批評柯文哲是媽寶，以及柯媽比他更適合做市長。（記者張議晨攝）

    國民黨副主席參選人郝龍斌今於政見座談會時，批評柯文哲是媽寶，以及柯媽比他更適合做市長。（記者張議晨攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 國民黨 媽寶 柯媽 柯文哲 郝龍斌 靠爸
相關新聞
Top
政治‧本日最多瀏覽
» 更多政治新聞
政治‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
2017世界棒球經典賽
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
法式✧牛肉通心麵
吃甜甜✧地瓜奶酪
自己在家煽豬油！
蔥薑蒜這樣保存！
轉寄

標題：柯媽更適任市長？ 網友批郝龍斌「你會支持嗎」


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年3月19日‧星期日‧丁酉年二月廿二日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.