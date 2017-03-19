海釣船與飛彈快艇擦撞 意外見證匿蹤功能？

海軍光六飛彈快艇。照片中的飛彈快艇並非昨天發生擦撞事件的快艇，但為同級快艇。（記者羅添斌攝）

2017-03-19 13:18

〔記者羅添斌／台北報導〕北洋號海釣船與海軍光六飛彈快艇昨晚在北部海域發生擦撞事件，關心此事的前海軍錦江級軍艦艦長呂禮詩今在臉書發文表示，北洋號雷達開啟，卻沒能偵測到FACG的接近，是證實了光六的匿蹤能力嗎..。

呂禮詩說，海軍的快艇有沒有看到北洋號，這部分要由海軍說明，但北洋號船長說，船上有開啟了雷達，卻沒看到光六快艇。

「北洋號」觀光漁船昨晚是由彭佳嶼附近海釣行程，返航時與編隊中的FACG-78艇（光六快艇）交叉相遇發生碰撞海事。

呂禮詩文中表示，他以電話專訪「北洋號」林船長，林船長表示，返港後131艦隊長及士官督導長即前往拜訪，並承諾後續賠償；另船長也證實FACG是由北洋號左舷接近（北洋號為直行船，FACG為讓路船），但FACG急採迴避、以致右舷船艉（如圖紅圈所示）撞擊北洋號船艏。

林船長指稱，FACG當下沒有停俥詢問北洋號受損狀況即離開，而北洋號船長在檢查人員無受傷、裝備尚可航行下，以SSB連絡漁業電台、並追上編隊中的FACG。

呂禮詩說，最令人訝異的是，北洋號雷達開啟，卻沒能偵測到FACG的接近，是證實了光六的匿蹤能力嗎..。