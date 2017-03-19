川習會 美前國防官員：北京應先撤對台飛彈
美國總統川普（左）即將與中國國家主席習近平（右）舉行會談，美國前國防官員認為，中國應先撤對台飛彈，以示善意。（美聯社/法新社）
〔記者呂伊萱／綜合報導〕美國總統川普將與中國領導人習近平舉行高峰會。美國國防部前官員、共和黨鷹派國安顧問包士可（Joseph Bosco）昨撰文建議，川普既以傑出談判專家自居，在「川習會」中，美國正是時候開始「向中國討債」了。包士可說明，因正是美國前總統尼克森及其政策，造就中國成為經濟軍事大國，面對這個「怪物（Frankenstein monster）」，美國應該正視其日漸強大的威脅。
包士可曾在美國前總統小布希任內擔任美國前國防部長倫斯斐（Donald Rumsfeld）的幕僚，是一名亞太專家，目前是華盛頓智庫「台美關係研究中心」資深研究員。包士可昨在「台灣守望（Taiwan Sentinel）」發表專文指出，「川習會」將提供習近平一個機會，因為不僅中國領導人應該開始償還積欠美國總統的「債務」，中國也該清償對美「債務」了。
包士可說明，川普在「蔡川通話」後，對北京展現不屑一顧的態度，也質疑美國的「一中政策」，在在深化中國的擔憂；但爾後在「川習通話」後改變相關修辭，表示會繼續「尊重美國的一中政策」。此轉變看起來像是中國外交的勝利與美國的失敗，但包士可說，川普並沒有翻轉美國「一中政策」的內涵，意即不對台灣主權下定論，僅是認知北京的「一中」主張。而川普也明確地曉得，與習近平通話和「一中政策」的態度轉變，會成為中國張揚的憑據，但他願意付出這份代價，是為了促進美國與中國談判協商。
包士可接著說，現在則是川普向習討回先前恩惠的時候了。包士可認為，川普能提醒這位中國領導人，「一中」的牌既可以出手又收回，當然也能夠再次端上檯面。而為了防止這種美國行動，包士可建議，北京需要給華盛頓實質的、相稱的讓步，即「撤消對台使用武力的威脅」，包括撤除瞄準台灣的1600枚飛彈，也指明廢止北京於2005年頒布的「反分裂法」，以表達北京願與台灣人民共同走向和平的承諾。包士可也強調，台灣可說是美國的談判籌碼，但是在對台美都有利的狀態下運作。
至於何謂中國對美國的負債？包士可說，美國前總統尼克森推動與中國外交正常化，是建立在「將出現一個更合作並更和平的中國」的前提上。如今中國自給自足地繁盛強大，全世界都希望中國做個「負責任的國際利益相關者」。包士可指出，現在世界看到的中國，具有威脅性核武與攻擊性大於防衛性的常規性軍武，外交政策上也採取擴張政策，而中南海的擴張僅僅是「矛的尖端」。
包士可進一步指出，中國更與北韓、伊朗、敘利亞與利比亞等惡棍政權分享核武與彈道飛彈技術，形成殺傷性網絡。中國不僅是大規模毀滅性武器的主要擴散者，更是「擴散者的擴散者」。此種具毀滅性的分享，使得華盛頓須不斷耗費努力，以維持和平、自由穩定的國際秩序。最明顯的例子就是北韓，北京成功操作「北韓卡」以獲得自身利益，成為西方世界在北韓議題上不可或缺的合作對象，但卻從不切斷對北韓的供輸。
過去40年來，全世界與中國共享經濟利益，但包士可強調，中國日漸累積的威脅，也必須被放入考量之內，亞太地區與全球的和平如今也需要「注入不同的動力」。因此他建議一向以傑出談判專家自居的川普總統，現在正是時候向中國討取其負債了，因中國已發展成連尼克森都會害怕的「怪物」了。
看更多！請加入自由時報粉絲團
- 擅開貨櫃遭307公斤羊毛砸死 家屬求償敗訴
- 被中國網軍集體求淘汰 老蕭一句話霸氣回應
- 中職》猴子穿新衣 Lamigo新球季戰袍改款
- 余文樂嘆生存難 被迫認愛3個月
- 賈靜雯喜獲Bo妞 修杰楷再添一女喊停產
- 川普再咬歐巴馬監聽 不甩英否認介入
- 自由廣場》馬洩密可能無罪嗎？
- 釐清高雄下水道1死3傷案 檢察官指揮開挖
- 抱緊處理！金泰希性感薄紗色誘Rain
- 經典賽Live》卡諾敲陽春砲 多明尼加落後1分
- 國外調查「最友善國家」 台灣高居第一
- 《零撲殺上路滿月》 宜蘭收容所爆腸炎 撲殺72隻流浪狗
- 經典賽》葛蘭基好投5局失1分 響尾蛇打爆荷蘭
- 二齒ㄟ、怪老子逗嘴鼓 白河警邀布袋戲反毒
- 課審委員須改聘 12年國教領綱確定重審
- 堆滿垃圾 崎頂海灘殺風景
- 變形工時 總統：企業可彈性排班
- 〈愛情軍師團〉3月徵文啟事
- 秘魯20年來最嚴重豪雨 釀67死、11萬棟屋垮
- 〈婚姻幸福學〉搞不清楚離婚原因 思緒混亂難以放手
- 仰德台日友好盃》大霧攪局 第1回合打平
- 談輕軌 柯︰關心基隆河谷廊帶計畫
- 自由廣場》一例一休背黑鍋
- 女童逐愛情夢 遇變態狼鞭臀性虐
- SBL》首獲年度第一隊 李維哲︰以為會是小四
- NBA》豪可惜！ 籃網連勝落空
- 自由開講》賽事可以分級 責任不能分割
- 獲利與配息新高 信錦殖利率逾8.7％
- 路跑》萬金石馬拉松陰雨中起跑 朝挑戰銀標邁進
- （台南）學生辯論賽延燒 準選將論戰
- 玉山罕飄3月雪 山友high翻「不是霰」！
- 淡海輕軌 21日拆除國泰橋
- 黛安娜王妃逝世20年 自爆蜜月時在XX的信件曝光！
- 川普晤梅克爾 各說各話
- 土耳其建2023公尺世界最長吊橋 橫跨歐亞分界
- 03/19 各報重點新聞一覽
- 台中漁會 理事長、總幹事可望連任
- NBA》「萌神」柯瑞外線準了！ 率隊打趴公鹿摘3連勝
- 歐巴愛台灣 憂被仇視不想南韓再贏球
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Keelung-Taipei 19km tram planned
標題：川習會 美前國防官員：北京應先撤對台飛彈
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email