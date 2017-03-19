川習會 美前國防官員：北京應先撤對台飛彈

美國總統川普（左）即將與中國國家主席習近平（右）舉行會談，美國前國防官員認為，中國應先撤對台飛彈，以示善意。（美聯社/法新社）

2017-03-19 12:41

〔記者呂伊萱／綜合報導〕美國總統川普將與中國領導人習近平舉行高峰會。美國國防部前官員、共和黨鷹派國安顧問包士可（Joseph Bosco）昨撰文建議，川普既以傑出談判專家自居，在「川習會」中，美國正是時候開始「向中國討債」了。包士可說明，因正是美國前總統尼克森及其政策，造就中國成為經濟軍事大國，面對這個「怪物（Frankenstein monster）」，美國應該正視其日漸強大的威脅。

包士可曾在美國前總統小布希任內擔任美國前國防部長倫斯斐（Donald Rumsfeld）的幕僚，是一名亞太專家，目前是華盛頓智庫「台美關係研究中心」資深研究員。包士可昨在「台灣守望（Taiwan Sentinel）」發表專文指出，「川習會」將提供習近平一個機會，因為不僅中國領導人應該開始償還積欠美國總統的「債務」，中國也該清償對美「債務」了。

包士可說明，川普在「蔡川通話」後，對北京展現不屑一顧的態度，也質疑美國的「一中政策」，在在深化中國的擔憂；但爾後在「川習通話」後改變相關修辭，表示會繼續「尊重美國的一中政策」。此轉變看起來像是中國外交的勝利與美國的失敗，但包士可說，川普並沒有翻轉美國「一中政策」的內涵，意即不對台灣主權下定論，僅是認知北京的「一中」主張。而川普也明確地曉得，與習近平通話和「一中政策」的態度轉變，會成為中國張揚的憑據，但他願意付出這份代價，是為了促進美國與中國談判協商。

包士可接著說，現在則是川普向習討回先前恩惠的時候了。包士可認為，川普能提醒這位中國領導人，「一中」的牌既可以出手又收回，當然也能夠再次端上檯面。而為了防止這種美國行動，包士可建議，北京需要給華盛頓實質的、相稱的讓步，即「撤消對台使用武力的威脅」，包括撤除瞄準台灣的1600枚飛彈，也指明廢止北京於2005年頒布的「反分裂法」，以表達北京願與台灣人民共同走向和平的承諾。包士可也強調，台灣可說是美國的談判籌碼，但是在對台美都有利的狀態下運作。

至於何謂中國對美國的負債？包士可說，美國前總統尼克森推動與中國外交正常化，是建立在「將出現一個更合作並更和平的中國」的前提上。如今中國自給自足地繁盛強大，全世界都希望中國做個「負責任的國際利益相關者」。包士可指出，現在世界看到的中國，具有威脅性核武與攻擊性大於防衛性的常規性軍武，外交政策上也採取擴張政策，而中南海的擴張僅僅是「矛的尖端」。

包士可進一步指出，中國更與北韓、伊朗、敘利亞與利比亞等惡棍政權分享核武與彈道飛彈技術，形成殺傷性網絡。中國不僅是大規模毀滅性武器的主要擴散者，更是「擴散者的擴散者」。此種具毀滅性的分享，使得華盛頓須不斷耗費努力，以維持和平、自由穩定的國際秩序。最明顯的例子就是北韓，北京成功操作「北韓卡」以獲得自身利益，成為西方世界在北韓議題上不可或缺的合作對象，但卻從不切斷對北韓的供輸。

過去40年來，全世界與中國共享經濟利益，但包士可強調，中國日漸累積的威脅，也必須被放入考量之內，亞太地區與全球的和平如今也需要「注入不同的動力」。因此他建議一向以傑出談判專家自居的川普總統，現在正是時候向中國討取其負債了，因中國已發展成連尼克森都會害怕的「怪物」了。