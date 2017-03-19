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319槍擊案13週年 呂秀蓮盼重啟調查

呂秀蓮向蔡總統喊話，公布319槍擊案真相是很重要的轉型正義，不可以迴避這件事。（資料照，記者叢昌瑾攝）

2017-03-19  12:17

〔即時新聞／綜合報導〕319槍擊案今（19日）滿13週年，前副總統呂秀蓮今天出席台灣和平中立大同盟「2顆子彈、1個台灣」座談會，呂秀蓮表示現在蔡英文執政了，有權力也有義務，針對本案重啟調查。

綜合媒體報導，前副總統呂秀蓮今天出席台灣和平中立大同盟「2顆子彈、1個台灣」座談會，對於319槍擊案的真相，呂秀蓮說特偵組有一個319的專案小組，馬英九執政8年卻無聲息，質疑前政府是否已經知道答案，但說不出口？

呂秀蓮指出，黨內人士對槍擊案的關心不是很多，只有她鍥而不捨地希望找出真相，現在新政府執政，進黨立法院黨團更應認真看待這件事，呼籲立法院司法委員會應針對本案重啟調查。

呂秀蓮也向蔡總統喊話，希望蔡英文能正視這個問題，呂秀蓮稱在轉型正義當中，調查並公布319槍擊案真相是很重要的轉型正義，總統有權力也有義務公布真相，不可以迴避這件事。

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