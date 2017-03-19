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選主席 郝龍斌批：黨內互打、拉人頭黨員

國民黨主席參選人郝龍斌今在士林區舉辦政見座談會。（記者張議晨攝）

2017-03-19  11:22

〔記者張議晨／台北報導〕國民黨黨主席之爭越演越烈，前副總統、黨主席參選人吳敦義昨舉辦團結誓師大會，國民黨各方人馬齊聚，前總統馬英九也到場站台，甚至稱吳敦義「能把黨給救回來」，聲勢明顯高過國民黨副主席郝龍斌。對此，郝龍斌今受訪時表示，大家都忽略馬總統特別說的二件事，一個是人頭黨員、一個則是黨內互打問題，這是他昨天發言重點。

郝龍斌今上午在北市士林區舉辦政見座談會，不少高齡資深黨員出席，台北市議會議長吳碧珠也到場站台力挺。郝龍斌受訪時說，為了黨的團結跟形象，大家應注意人頭黨員及黨內互打問題。至於馬的說法是不是在諷刺吳敦義，郝僅回應，「大家都需要爭取黨員支持」。

另外，國民黨主席洪秀柱主導成立的孫文學院，外傳近期將邀學者評價前總統馬英九，馬受訪時也說，「有黨員要清算我，說我是害黨亡國之君」。郝龍斌認為，國民黨重要的是改變「內鬥內行，外鬥外行」的糟糕文化，應團結一致對抗民進黨。

而關於人頭黨員清查，國民黨上週中常會通過決議，將由各組候選人推派代表，討論如何清查人頭黨員的疑慮，郝龍斌說，他已經推派吳育昇擔任代表。至於人頭黨員清查進度，郝則說他不清楚，但照理說進度應越快越好，這是黨中央執行力的展現。

郝龍斌接著上台發表政見時話鋒一轉，再批台北市長柯文哲是「媽寶」。郝說，他在市長任內完成許多規劃，但很可惜換了市長，說嘴一流做事一事無成，有的問題還常推給郝龍斌跟馬英九，聽說最近還請媽媽打電話給各里長請安，郝諷刺，「說不定他媽媽比他更適合做市長，最起碼她（指柯媽）會跟基層聯繫」。

郝最後強調，選黨主席不是在「黨內互打、拉人頭黨員」，這樣國民黨絕對會完蛋，如果大家都靠拉人頭黨員、往他人身上潑糞，這樣選完大家絕對不會服氣。郝還說，誰在拉人頭黨員、攻擊黨內候選人，不僅要讓大家知道，還不要支持他。

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  • 國民黨主席參選人郝龍斌今在士林區舉辦政見座談會，不少銀髮黨員參與。（記者張議晨攝）

    國民黨主席參選人郝龍斌今在士林區舉辦政見座談會，不少銀髮黨員參與。（記者張議晨攝）

  • 國民黨副主席郝龍斌郝龍斌今在士林區舉辦政見座談會，不少銀髮黨員參與。（記者張議晨攝）

    國民黨副主席郝龍斌郝龍斌今在士林區舉辦政見座談會，不少銀髮黨員參與。（記者張議晨攝）

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標題：選主席 郝龍斌批：黨內互打、拉人頭黨員


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