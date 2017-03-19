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319槍擊13年 詹啟賢：奇美醫和他絕無角色

319槍擊案屆滿13周年，詹啟賢特別帶著「319槍擊事件總結報告」，向外界釋疑。他說，奇美醫院和詹啟賢本人在此過程絕無角色！除了醫療專業外，絕無他想！」（記者葛祐豪攝）

2017-03-19  11:03

〔記者葛祐豪／高雄報導〕今天是319槍擊案屆滿13周年，國民黨前副主席詹啟賢南下高雄參加座談，媒體再度詢問他對此事的看法，詹啟賢重申，阿扁總統當天到院時，傷口確實存在。

詹啟賢今天一早在《能革者詹啟賢》的臉書粉絲專頁上，貼上「319槍擊案說分明之奇美醫院懶人包」，用圖說方式，解釋他當天處理流程。

詹啟賢並透過臉書強調：「319槍擊案至今已13年，本案究竟是真是假、是否槍傷、是否買兇後滅口，至今仍沒有答案。但奇美醫院和詹啟賢本人在此過程絕無角色！除了醫療專業外，絕無他想！」

詹啟賢今早南下高雄，出席市議員陳美雅舉辦的「不同世代的教養經驗分享」座談會，會前接受媒體訪問，針對319槍擊案屆滿13週年，他強調以前報告過很多次了，公平客觀的人，心裡應該很清楚，對於有特定立場的人，他也會儘量說明。

詹啟賢表示，2004年3月19日下午的記者會中，他就講過阿扁總統身上有傷口，但不嚴重，出血量並不多，詹啟賢並拿出2008年319真相調查特別委員會出版的「319槍擊事件總結報告」，佐證他的說法。

對於部分國民黨人士仍質疑詹啟賢在319槍擊事件中的角色？詹啟賢強調「不要捲在政治的對立激情中，而不看事實陳述」，國民黨應理性客觀地往前看，選出最適當的黨主席，不要針對個人汙衊。

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