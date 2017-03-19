獨家》去年軍購匯損4.7億 軍方淪重災戶
美製復仇者防空飛彈車。（記者羅添斌攝）
〔記者羅添斌／台北報導〕貨幣匯率去年大幅波動，許多科技及電子大廠都因匯損出現重大虧損，沒想到軍方也是重災戶，軍方高層官員今天透露，國防部去年度因為匯率波動而遭重大匯損，致使原本編列的預算金額不夠用，不足數額達到4億7494萬2千元，軍方向行政院提報以國防部年度預算的第一預備金來補足差額，已獲行政院同意備案。
4億7494萬2千元的數字，是個什麼樣的概念？以軍方採購雲豹甲車為例，雲豹甲車是動支507億元採購638輛甲車，單輛的平均單成本為8914萬元，軍方這次的匯損，已足夠採購5輛雲豹甲車有餘。
高層官員說，我國每年對美國及歐洲國家採購各式主戰裝備、零附件購製，以及軍備保修等的軍購案，金額相當龐大，每年度要以大額匯款支付的金額，在數百億元台幣左右，而軍購案在簽約時都是採美金或是歐元等國際貨幣計算，若遇到國際匯率大幅波動，的確是有可能產生重大的匯差。
官員說，軍購案出現匯損的情況過去也曾出現過，審計部也曾要求軍方要注意匯損問題，避免國家預算遭到不必要的損失，國防部對此會深自檢討，也會針對軍購款匯損及支付問題提出精進做法。
中央部會機關的第一預備金，是由各部會編列在年度預算內，依預算法規定，第一預備金編列的額度，不得超過經常支出總額的百分之一，動支時須先送請行政院同意備案。
軍方高層官員說，國防部提出動支105年度預算第一預備金的數額，總計為7億5500萬元，其中，4億7494萬2千元是用來補足軍購案匯差的不足款項，另外有2億8005萬8千元，則是因為陸軍「輕型、中型戰術輪車案」應付合約款項不足所致。
他表示，在國防部向行政院提出的第一預備金動支報告中指出，這兩項都是國防部戰備整備需求，檢討動用第一預備金合計為7億5500萬元，是為了確保裝備妥善及戰力維繫。
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