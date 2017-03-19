| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
經典賽Live》史坦頓轟上第三層看台 美國隊2分領先 今年最低！ 週一汽柴油分別降8、7角 路跑》肯亞閃電、蒙古姑娘 萬金石馬拉松稱王封后
 首頁 > 政治

獨家》去年軍購匯損4.7億 軍方淪重災戶

美製復仇者防空飛彈車。（記者羅添斌攝）

2017-03-19  10:16

〔記者羅添斌／台北報導〕貨幣匯率去年大幅波動，許多科技及電子大廠都因匯損出現重大虧損，沒想到軍方也是重災戶，軍方高層官員今天透露，國防部去年度因為匯率波動而遭重大匯損，致使原本編列的預算金額不夠用，不足數額達到4億7494萬2千元，軍方向行政院提報以國防部年度預算的第一預備金來補足差額，已獲行政院同意備案。

4億7494萬2千元的數字，是個什麼樣的概念？以軍方採購雲豹甲車為例，雲豹甲車是動支507億元採購638輛甲車，單輛的平均單成本為8914萬元，軍方這次的匯損，已足夠採購5輛雲豹甲車有餘。

高層官員說，我國每年對美國及歐洲國家採購各式主戰裝備、零附件購製，以及軍備保修等的軍購案，金額相當龐大，每年度要以大額匯款支付的金額，在數百億元台幣左右，而軍購案在簽約時都是採美金或是歐元等國際貨幣計算，若遇到國際匯率大幅波動，的確是有可能產生重大的匯差。

官員說，軍購案出現匯損的情況過去也曾出現過，審計部也曾要求軍方要注意匯損問題，避免國家預算遭到不必要的損失，國防部對此會深自檢討，也會針對軍購款匯損及支付問題提出精進做法。

中央部會機關的第一預備金，是由各部會編列在年度預算內，依預算法規定，第一預備金編列的額度，不得超過經常支出總額的百分之一，動支時須先送請行政院同意備案。

軍方高層官員說，國防部提出動支105年度預算第一預備金的數額，總計為7億5500萬元，其中，4億7494萬2千元是用來補足軍購案匯差的不足款項，另外有2億8005萬8千元，則是因為陸軍「輕型、中型戰術輪車案」應付合約款項不足所致。

他表示，在國防部向行政院提出的第一預備金動支報告中指出，這兩項都是國防部戰備整備需求，檢討動用第一預備金合計為7億5500萬元，是為了確保裝備妥善及戰力維繫。

廣告
  • 軍方去年度因為匯損，使的軍購案相關預算額度不足，高達四億七千多萬元，這個數字已足足可以採購五輛我國自製雲豹甲車。圖為我國自製的雲豹甲車通過閱兵台。（記者羅添斌攝）。

    軍方去年度因為匯損，使的軍購案相關預算額度不足，高達四億七千多萬元，這個數字已足足可以採購五輛我國自製雲豹甲車。圖為我國自製的雲豹甲車通過閱兵台。（記者羅添斌攝）。

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 匯損 軍方 軍購 重災戶
相關新聞
Top
政治‧本日最多瀏覽
» 更多政治新聞
政治‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
北檢起訴馬英九
2017世界棒球經典賽
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
法式✧牛肉通心麵
吃甜甜✧地瓜奶酪
自己在家煽豬油！
蔥薑蒜這樣保存！
轉寄

標題：獨家》去年軍購匯損4.7億 軍方淪重災戶


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年3月19日‧星期日‧丁酉年二月廿二日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.