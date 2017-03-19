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好貼心！新加坡政府送小英總統520就職禮曝光了

蔡英文總統。圖為她在2015年春節抱愛貓想想一起拜年。（資料照，記者王藝菘攝）

2017-03-19  07:19

〔即時新聞／綜合報導〕我與新加坡政府一向友好，據報導，新加坡政府知道蔡英文總統愛貓，送給她的就職禮物就是幅「蔡阿才」畫作，而這更是前國會議長的畫作，引來貼心的評語。

歷任總統、副總統接受來自國際人士及僑胞贈送的禮物，都要被列冊及典藏在國史館，國史館分成亞、歐、非、美、大洋等五大洲展出這些禮物。

《中國時報》報導，國史館針對蔡政府的新南向政策，今年起新闢「新南向區」，把來自新南向目標 18國友人贈送的文物都陳列展示；其中，最受矚目的是一幅貓的畫作，這是新加坡政府送給小英總統的520就職禮，畫中主角就蔡總統的愛貓「蔡阿才」。

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  • 國史館外觀。（資料照，記者叢昌瑾攝）

    國史館外觀。（資料照，記者叢昌瑾攝）

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