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被劉政鴻譏「丟人現眼」 徐耀昌：2年還了26億

苗栗縣政府債台高築。（資料照，記者彭健禮攝）

2017-03-19  06:57

〔即時新聞／綜合報導〕苗栗縣政府負債高達600多億，曾經面臨發不出薪水及大裁員，縣長徐耀昌上任後曾批前縣長劉政鴻「前朝玩得太過分！」遭劉政鴻反批「無能」、「丟人現眼」。徐耀昌近日接受媒體訪問提到，他就職兩年，緊縮節流下，預計2016年可以產生近18年來第一次賸餘，負債總額將減少26億多元。

徐耀昌2014年上任後，面臨縣府背負633億元巨額債務，縣府發不出薪水，他不只一次北上向行政院求援，也和劉政鴻隔空互嗆，他批劉「用到米缸裡沒半粒米」，讓他上任後每天都在跑3點半。劉也不客氣地反擊徐「無能」，喊窮丟人現眼，應該下台換人做！鬧到全國皆知。

《民報》報導，徐耀昌受訪時說，他就職兩年，財政上已可看出成果，縣府負債總額減少了26億元。這2年縣府不再放煙火，也不再請男高音來充場面，勒緊褲帶過日子，如果把縣府財政比喻成一個家庭，減少債務就是要開源與節流，預計負債總額將減少26億餘元，這也是苗栗縣近18年來第一次有賸餘。

財政部國庫署16日公布各級政府債務概況，截至2016年底為止，苗栗縣仍舉債破表，長短期債務合計超過389億元，仍是全國負債最高的縣市。再加上其他基金的借調支應，合計債務上看600億。

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