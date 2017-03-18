兩岸協議監督條例 黃國昌：將提案聯席審查
2017-03-18 22:14
經濟民主連和在三一八學運三週年晚會中，置放民進黨立院黨團總召柯建銘之人形立牌，隔空要求其提出對兩岸協議監督條例相關訴求之回應。（記者簡榮豐攝）
〔記者鄭鴻達／台北報導〕「經濟民主連和」舉辦「我們要一個答案」晚會。唯一出席活動的立院黨團代表、時代力量黨主席黃國昌，上台承諾支持經民連相關主張，下週將提案要求立法院聯席審查此條例，但對於是否採取更激烈的議事攻防手段，須再與黨團討論。
經濟民主連和昨號召民眾回到立法院旁的青島東路上，繼續關切「兩岸協議監督條例」審查進度，當年的學生領袖林飛帆、陳為廷、魏揚等及立委黃國昌，全程參與晚會。活動過程中，經民連多次對民進黨立院黨團總召柯建銘隔空喊話，希望柯出面回應訴求。
經民連在場重申「不要張慶忠式備查，要完整國會監督」、「不要服貿作文比賽，要落實衝擊因應」、「不要主權談判，要捍衛民主自決」、「不要一國兩區，台灣不是地區」、「要民間諮詢會議，落實公民參與」、「要有溯及條款，解決服貿貨貿爭議」等6大主張，並要求民進黨對現先前承諾。
在活動尾聲，主持人邀請各政黨立院黨團代表上台參與，並置放柯建銘之人形立牌，但直到最後，各黨團僅有黃國昌代表上台回應。主持人當場要求黃國昌對經民連相關主張表態，並詢問是否將循台灣團結聯盟過去以杯葛總預算方式達成目的之模式，來確保監督條例審查。
黃國昌表示，時代力量黨團支持經民連及相關團體對於兩岸協議監督條例相關主張，但在議事程序上，他們將提案要求監督條例的審查，由內政委員會擴大到各委員會聯席審查，但對於是否採用議事攻防策略，他只能說是可能採取的手段之一，此部分仍需跟黨談進一步商量。
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