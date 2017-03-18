中共策劃319槍擊案？呂秀蓮：台灣被2顆子彈撕裂
2017-03-18 22:56
〔即時新聞／綜合報導〕319槍擊案明（19）日摘逢13周年。中國作家袁紅冰指出，319槍擊案是中共策劃的政治陰謀，目的是製造藍綠對立；前副總統呂秀蓮直言「1個台灣被2顆子彈撕裂，從此藍綠互不信任」，她並呼籲政府要適度交代319槍擊案的偵辦進展。
呂秀蓮晚間於政論節目《政經看民視》表示，「1個台灣被2顆子彈撕裂，從此藍綠互不信任，一直到今天，我覺得不好」，呂秀蓮指出馬英九政府時期，特偵組持續偵辦319槍擊案，希望政府可以適度交代319槍擊案的偵辦進展，「總而言之，13年了，我們不能像過去的政治案件，大家就忘掉」。
袁紅冰指出，「台灣的319槍擊案，是中共總參2部所策劃的1個政治陰謀，是中共的軍事情治部門制定戰略代號『囚』的謀台戰略 」、「319槍擊案的方案名稱是燭光斧影」，主要目的是「刺而不殺」，製造民主選舉的混亂和藍綠對立，同時將國民黨逼上絕路，讓國民黨可以「投共賣台」。
袁紅冰2012年10月出版著作《被囚禁的台灣》揭露319槍擊案的內情，呂秀蓮補充表示，自己本來對袁紅冰的說法存疑，但有陳義雄遇害前的目擊者轉述陳義雄的交友情況，發現和袁紅冰所述的「7名特種部隊、2名高級特工」的情況相符；2005年8月專案小組曾舉行「結案」記者會，認定319槍擊案為陳義雄1人所為，並無共犯。
看更多！請加入自由時報粉絲團
政治‧本日最多瀏覽
- 國民黨宣稱擁385億公債 總統府：與不當黨產何干?
- 郭冠英聲請釋憲 大法官不受理
- 兩岸協議監督條例 黃國昌：將提案聯席審查
- 僅2席險勝 枋寮漁會選舉理事長激戰總幹事
- 國民黨美金公債》綠委諷：能兌現才有鬼！
政治‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- 悍將「鋒」什麼? 新身分即將揭曉
- 海軍飛彈快艇 鼻頭角外海碰撞娛樂漁船
- 清明連假 國道1點至5點免收費
- 艾未未新作 聚焦難民
- 「洞洞裝」遭破解 彰市「高招」護電桿
- 歐巴馬竊聽？美國會查無實證 白宮還在扯
- 提早祭祖送植栽 卑南備400株樹苗
- 竹市兒藝節4/1登場 15分鐘1班接駁車
- 苗縣首棟綠建築公所 三義鄉公所新樓落成
- 艾莉絲驚爆離婚2年 獨力養女兒
- 基隆-南港輕軌 2022年通車
- 川普會梅克爾 首度正面過招
- 瑪莉詠喜迎千金 火星人女友有種
- （影音）方馨爆乳加持 女神白家綺挺歌王
- 胡金龍：不管誰組訓 球員訴求不變
- 遊烏來福山部落 20日起報名
- 溫濕度是關鍵 氣候影響鼻形
- 【微小說】道
- 盛情款待香港獲好評 搶進坎城巿場展
- 竹縣外僑學校未經許可先動工 民代轟無法無天
- 圓山轉運站 下月增下車站點
- 【小繆思】雪花
- 驚爆集體性侵／離譜安置機構 核定19人竟收106人
- 保護腸道健康 不姑瘜─正腸3步驟 攝取好菌減少大腸瘜肉增生 降低大腸癌發生率
- 研究：使用黃體素 降低雙胞胎早產率
- 威懾中國 法擬參加太平洋軍演
- 探管撞中油幽靈管線 高雄下水道氣爆1死3傷
- UBA》打籃球4個月 石博恩助健行晉4
- 自由廣場》台灣的318 國際的318
- 萬寶龍首款智能錶 現代經典
- 帝爺公明日遶境 首見陣頭求婚
- 勞基法細則大翻修 特休假計算3選擇
- 《觀察筆記》往事並不如煙
- 接貳香 換娘傘 南瑤宮媽祖回鑾
- 偏鄉鄒族弱勢學童 溫暖部落長輩
- 香港蘇富比春拍 今明預展獵客
- NBA》燃燒吧熱火！擠下活塞躍升東部老八
- SBL季後賽》賀夫、李恩犯滿退場 裕隆擊敗台啤聽牌
- 綠島清油污 要幫石頭做SPA
- 倪安東惹哭惡女 嚇到跪地求饒
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：中共策劃319槍擊案？呂秀蓮：台灣被2顆子彈撕裂
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分