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中共策劃319槍擊案？呂秀蓮：台灣被2顆子彈撕裂

2017-03-18  22:56

〔即時新聞／綜合報導〕319槍擊案明（19）日摘逢13周年。中國作家袁紅冰指出，319槍擊案是中共策劃的政治陰謀，目的是製造藍綠對立；前副總統呂秀蓮直言「1個台灣被2顆子彈撕裂，從此藍綠互不信任」，她並呼籲政府要適度交代319槍擊案的偵辦進展。

呂秀蓮晚間於政論節目《政經看民視》表示，「1個台灣被2顆子彈撕裂，從此藍綠互不信任，一直到今天，我覺得不好」，呂秀蓮指出馬英九政府時期，特偵組持續偵辦319槍擊案，希望政府可以適度交代319槍擊案的偵辦進展，「總而言之，13年了，我們不能像過去的政治案件，大家就忘掉」。

袁紅冰指出，「台灣的319槍擊案，是中共總參2部所策劃的1個政治陰謀，是中共的軍事情治部門制定戰略代號『囚』的謀台戰略 」、「319槍擊案的方案名稱是燭光斧影」，主要目的是「刺而不殺」，製造民主選舉的混亂和藍綠對立，同時將國民黨逼上絕路，讓國民黨可以「投共賣台」。

袁紅冰2012年10月出版著作《被囚禁的台灣》揭露319槍擊案的內情，呂秀蓮補充表示，自己本來對袁紅冰的說法存疑，但有陳義雄遇害前的目擊者轉述陳義雄的交友情況，發現和袁紅冰所述的「7名特種部隊、2名高級特工」的情況相符；2005年8月專案小組曾舉行「結案」記者會，認定319槍擊案為陳義雄1人所為，並無共犯。

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  • 319槍擊案明（19）日適逢13週年。前副總統呂秀蓮呼籲政府要適度交代319槍擊案的偵辦進展。（資料照，記者王藝菘攝）

    319槍擊案明（19）日適逢13週年。前副總統呂秀蓮呼籲政府要適度交代319槍擊案的偵辦進展。（資料照，記者王藝菘攝）

  • 中國作家袁紅冰指出，319槍擊案是中共策劃的政治陰謀，目的是製造藍綠對立。（圖擷自民視新聞台）

    中國作家袁紅冰指出，319槍擊案是中共策劃的政治陰謀，目的是製造藍綠對立。（圖擷自民視新聞台）

  • 呂秀蓮直言「1個台灣被2顆子彈撕裂，從此藍綠互不信任」，她並表示「總而言之，13年了，我們不能像過去的政治案件，大家就忘掉」。（圖擷自民視新聞台）

    呂秀蓮直言「1個台灣被2顆子彈撕裂，從此藍綠互不信任」，她並表示「總而言之，13年了，我們不能像過去的政治案件，大家就忘掉」。（圖擷自民視新聞台）

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