美對台將有大型軍售？ 學者：國防是台美合作重點
2017-03-18 21:31
外電報導，川普政府正在起草一項新的大型軍售案，內容包含火箭系統與反艦飛彈。圖為國軍車載劍一飛彈車。（資料照，記者張嘉明攝）
〔記者彭琬馨／台北報導〕外電報導，川普政府正在起草一項新的大型軍售案，內容包含火箭系統與反艦飛彈。中興大學國際政治研究所教授蔡明彥分析，川普在國防人事任命上有清晰布局，國防將會是台美未來的合作重點；民進黨立委蔡適應則說，台灣政府目前正在研擬相關國防計畫，打算據此與美方洽談合作。
路透社17日報導，美國官員指出，川普政府正在規劃的這項軍售內容，規模將比美國前總統歐巴馬卸任前叫停的軍售案還大。報導指出，川普政府有意繼續進行這項軍售，但因北京對台灣與其他國家在國安合作上的疑慮，白宮對台軍售可能需要克服不少困難，預料將耗費數個月甚至延至明年。
中興大學國際政治研究所教授蔡明彥指出，川普重視國防工業發展，而台灣則是面臨中國潛在的軍事威脅，在供需原則上雙方有很好的合作基礎，預料未來台美在國防上合作的機會會更多。蔡明彥分析，川普政府目前應是著重處理前總統歐巴馬延遲的軍售案，台灣要把握機會提出新的軍事合作項目；政治大學國際關係研究中心主任丁樹範也提到，台灣未來軍售應著重精準攻擊能力，「飛彈、彈藥都是我們需要的」。
民進黨立委蔡適應指出，總統蔡英文曾要求國防部，向美購買的軍售清單應以能增加技術轉移、提高台灣國防自主能力的項目為主，且台灣政府並據此向美國提出需求清單。蔡適應表示，預期美方將在今年上半年公布針對台灣軍售的戰略需求報告書，屆時會有更清楚的架構規劃，雙方可能再依此進行軍售案的磋商。
外交部與國防部昨皆對此表示，對此類報導皆有掌握，但不對此評論。
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