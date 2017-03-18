太陽花學運3週年 「經民連」籲民進黨兌現承諾
「經民連」發言人簡年佑呼籲民進黨政府，若明年以前未兌現當初的承諾，2018、2020年選舉將得不到關心民眾的選票。（記者簡榮豐攝）
〔記者鄭鴻達／台北報導〕318太陽花學運滿三週年，關注兩岸協議監督條例的「經濟民主連合」舉辦「我們要一個答案」晚會，號召民眾重返立法院外，「經民連」發言人簡年佑呼籲民進黨政府，若明年以前未兌現當初的承諾，2018、2020年選舉將得不到關心民眾的選票。
簡年佑表示，318占領立法院行動至今已三年，當時的公民團體、青年及學生退出議場，發表「轉守為攻、出關播種」聲明，以轉進、生根社會的方式，在各自崗位上努力，本來他們期待政黨輪替後，新政府能對選民及過去的民進黨負責，但新政府上台後卻不斷推拖。
簡年佑接著指出，民進黨政府一再逃避過去改革的承諾，說要等待社會共識，但陸委會民調顯示8成以上民眾度對此已有共識，希望民進黨政府盡快立法，兩岸協議監督條例是民進黨政府及蔡英文執政的試金石與期中考，但如今卻能閃就閃，能拖就拖。
簡年佑表示，他代表「經民連」要求，只要兩岸協議監督條例在2017年內未通過，2018、2020年的選舉，關切此議題的選民的一張選票，都不會投給民進黨，希望民進黨珍惜執政機會，不要利用完、消費完運動，就辜負當年餐風露宿、不眠不休的學運參與者。
最後，簡年佑提出「要求立法院各委員會聯席審查監督條例」、「本會期通過監督條例」及「各黨採納六大主張」之要求，並指出六大主張分別為（一）不要張慶忠式備查，要完整國會監督。（二）不要服貿作文比賽，要落實衝擊因應。（三）不要主權談判，要捍衛民主自決。（四）不要一國兩區，台灣不是地區。（五）要民間諮詢會議，落實公民參與。（六）要有溯及條款，解決服貿貨貿爭議。
相關影音
看更多！請加入自由時報粉絲團
- 內射A片最後一段漏打馬... 男優戴套被抓包
- 中職》兄弟行銷出奇招 百萬象迷傻眼了
- 恆春區漁會選會員代表 在野派1席險勝
- SBL季後賽》周士淵底角三分破網 裕隆擴大領先
- 週末前漲多休息 歐股收小紅
- 中職Live》牛棚投手戰 統一悍將6：6握手言和
- （影音）許老三喊「弟弟是有蝴蝶結的」 小S超暖回應被推爆
- 伍佰搖滾太嗨 月球漫步玩開啦
- 台南「罩得住 」 網路4G Wi-Fi再升級
- 經典賽》9局嚇出冷汗 波多黎各險勝美國晉級4強
- 被南部低薪嚇到 人力銀行副總：如「無政府狀態」
- 機捷通車未滿月 首度誤點25分鐘
- 日本吉祥物界再添生力軍！「滑次郎」噴發哀怨fu爆紅
- 台大的牛有多強？獲乳牛界奧斯卡金像獎
- 黃鴻升 謝欣穎戲假情真 就是好朋友
- 大溪豆干節登場 大春捲民眾共享
- 中風嬤失能好難受 物理治療再站起
- 美國防部否認空襲敘清真寺 供照片佐證
- 轎車亂停影響出入 堆高機叉走掀網路爭議
- 倪安東惹哭惡女 嚇到跪地求饒
- 蝦咪！《 六人行》男星坦承 曾毆打加拿大總理
- 別讓南瑤媽笑我們髒！ 超級掃街車風火輪除炮屑
- 陷同志疑雲多年 前輩藝人爆希澈和女偶像好到...
- 多益英語測驗 育達高中3人獲金色證書
- 竹崎愛心團呵護長輩 送餐送溫暖
- 爭取全運會代表權 竹市羽球錦標賽千人競拍
- （影音）余文樂拍片陷憂鬱 「讓大家看到香港多難生存」
- 林鳳營牧場裁員 傳還賣牛求生
- 大和解？網路同志名人竟與反同大將玩自拍
- 8旬阿公散步掉手機 警拾獲10分鐘內送還
- （影音）葉啟田難過情關 董事長靠他賺千萬
- 高麗菜生產過剩 邀獨老包水餃搶救
- 新竹區漁會順利選出代表、小組長
- 朴子市市西路拓寬延宕19年 徵地費漲10倍
- 《美國印地安泉網賽》拍落世界球后 辛然配問鼎冠軍
- 市場美食的誘惑 男子餓了竟從5樓跳下來
- 瑪莉詠喜迎千金 火星人女友有種
- 醫療新知與日常保健》紅咚咚的蘋果臉：酒糟性皮膚炎（紅血絲）
- 保護腸道健康 不姑瘜─正腸3步驟 攝取好菌減少大腸瘜肉增生 降低大腸癌發生率
- JYP不是第一選擇！ 「WG」前成員自爆本來想去敵營
標題：太陽花學運3週年 「經民連」籲民進黨兌現承諾
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email