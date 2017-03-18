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太陽花學運3週年 「經民連」籲民進黨兌現承諾

「經民連」發言人簡年佑呼籲民進黨政府，若明年以前未兌現當初的承諾，2018、2020年選舉將得不到關心民眾的選票。（記者簡榮豐攝）

2017-03-18  20:11

〔記者鄭鴻達／台北報導〕318太陽花學運滿三週年，關注兩岸協議監督條例的「經濟民主連合」舉辦「我們要一個答案」晚會，號召民眾重返立法院外，「經民連」發言人簡年佑呼籲民進黨政府，若明年以前未兌現當初的承諾，2018、2020年選舉將得不到關心民眾的選票。

簡年佑表示，318占領立法院行動至今已三年，當時的公民團體、青年及學生退出議場，發表「轉守為攻、出關播種」聲明，以轉進、生根社會的方式，在各自崗位上努力，本來他們期待政黨輪替後，新政府能對選民及過去的民進黨負責，但新政府上台後卻不斷推拖。

簡年佑接著指出，民進黨政府一再逃避過去改革的承諾，說要等待社會共識，但陸委會民調顯示8成以上民眾度對此已有共識，希望民進黨政府盡快立法，兩岸協議監督條例是民進黨政府及蔡英文執政的試金石與期中考，但如今卻能閃就閃，能拖就拖。

簡年佑表示，他代表「經民連」要求，只要兩岸協議監督條例在2017年內未通過，2018、2020年的選舉，關切此議題的選民的一張選票，都不會投給民進黨，希望民進黨珍惜執政機會，不要利用完、消費完運動，就辜負當年餐風露宿、不眠不休的學運參與者。

最後，簡年佑提出「要求立法院各委員會聯席審查監督條例」、「本會期通過監督條例」及「各黨採納六大主張」之要求，並指出六大主張分別為（一）不要張慶忠式備查，要完整國會監督。（二）不要服貿作文比賽，要落實衝擊因應。（三）不要主權談判，要捍衛民主自決。（四）不要一國兩區，台灣不是地區。（五）要民間諮詢會議，落實公民參與。（六）要有溯及條款，解決服貿貨貿爭議。

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  • 318太陽花學運滿3週年，「經濟民主連和」舉辦「我們要一個答案」晚會。（記者鄭鴻達攝）

    318太陽花學運滿3週年，「經濟民主連和」舉辦「我們要一個答案」晚會。（記者鄭鴻達攝）

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