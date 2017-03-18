太陽花3週年晚會 林飛帆、陳為廷、黃國昌並肩而坐

太陽花學運當年的三大要角陳為廷、林飛帆及黃國昌，在三週年晚會活動現場並肩席地而坐。（記者簡榮豐攝）

2017-03-18 19:28

〔記者鄭鴻達／台北報導〕318太陽花學運滿三週年，「經濟民主連合」舉辦「我們要一個答案」晚會，號召關心「兩岸協議監督條例」的民眾重返立法院，活動伊始，當年的學運要角林飛帆、陳為廷及時代力量立委黃國昌，默默並肩而坐在活動台下，聆聽演講。

已經滿三週年的318太陽花學運，當年學運主要的訴求制定「兩岸協議監督條例」，至今尚未有明確立法進度，也因此「經濟民主連合」為要求已完全執政的民進黨政府盡速兌現當時知承諾，而舉辦「我們要一個答案」晚會，讓立法院旁的青島東路再度出現人潮。

活動伊始，現場漸漸聚集群眾，活動主持人致詞時揶揄學運已經三年了，當年的「青年」如今都已變「壯年」，然兩岸協議監督條例至今仍未見到實質進度。

在活動開始前，現場曾參與學運的民眾相互噓寒問暖，互問近期狀況如何。而林飛帆、陳為廷及黃國昌便低調現身會場，默默地並肩坐在活動舞台右前方地面上，聆聽台上講者演講，頓時吸引不少媒體與民眾的注意，爭相上前拍照。

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