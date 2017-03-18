做好做滿？ 綠委：李俊毅也曾現任立委提名選縣長
2017-03-18 19:35
［記者劉婉君／台南報導］下一屆台南市長寶座，民進黨內部競爭激烈，前立委李俊毅多次提出「做好做滿」，要現任立委不要「吃碗內看碗外」，今天並自辦第一屆台南市政盃辯論錦標賽，表示連參賽學生對市政剖析都比現任立委好，抨擊黨內同志立看板、跑婚喪場，卻不對台南市政提出前景。立委王定宇表示，利用單純的學生來做政治內部的競爭不太好，李俊毅當年縣長選舉被提名時也是現任立委。
王定宇表示，自己還沒立看板，在擔任市議員期間也對台南市政提出很多政見，李俊毅講的應該不是他。他認為，市長選舉是市民在選下一任市長來當公僕，而不是政治人物在找工作，想選的人應證明自己符合市民的期待，如果只是當成找工作，對台南市並不好。
他指出，現任立委或其他職務選縣市長，是台灣長期的政治現象，市民會判斷，不應用來當政治鬥爭，當初李俊毅被提名選縣長時，也是現任立委的身份，只是後來因縣市合併才沒有選。高雄市此次民進黨有意參選的都是現任立委，如果是同樣的邏輯，「那是不是直接給國民黨做就好了？」
李俊毅說，自己該說的都已經說了，而其他立委也應該向人民說清楚，這是他們應該有的責任。
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