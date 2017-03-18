公車廣告被要求撤下 李俊毅批有心人士打壓

2017-03-18 20:16

〔記者王捷／台南報導〕前立委李俊毅今年宣布參選台南市長，他除主張立委應做好做滿外，他還提出藍、綠市長候選人應著重政見讓選民參考，不是打口水戰消滅對方，但他在公車上的停車政見廣告，傳出遭到「民眾」投訴，李俊毅認為，這是遭到不明人士打壓，不過交通局澄清，絕對不會打壓任何參選人，若廣告沒有傷風敗俗，也不會要求公車業者將廣告下架。

李俊毅說，他這次參選的主要政見，就是台南應該增設停車場，而不是拖吊場，台南目前有1萬格停車位，但是他透過交通部的統計，認為台南應該需要6萬多格停車格，目前還缺少5萬多格，這讓5萬多部車，不得不違停，找不到停車位的駕駛反感，看見違停的民眾也反感，所以才向公車業者買廣告。

不過傳出公車業者向李俊毅協調，希望能撤下他的政見廣告「給我停車場，不要拖吊場」，令李俊毅覺得遭受打壓，他說，業者向他透露是被民眾投訴，但他認為這是有心人士的打壓，公車業者尚未跟他說實情，不過停車場政見是他的主要政見，所以絕對不會退讓。

李俊毅說，他希望能在不影響綠地、操場的情況下增設停車場，據他了解市府也有增設的打算，但聽說要向中央爭取億元預算，他也會努力向中央爭取，不過他的政見是希望能夠計畫BOT案，市府不但不用花錢，還能促進台南市場活絡。

針對李俊毅的廣告被要求撤下一事，交通局回應，沒有聽到業者有這個要求，且這是業者的商業行為，該局是主管機關，如果沒有傷風敗俗，就不會介入要求廣告下架，更不會打壓任何市長參選人。