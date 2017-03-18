外交部長李大維外派？ 總統府：並無此事

2017-03-18 18:49

〔記者彭琬馨、李欣芳／台北報導〕總統府17日發布總統令，特任外交部政務次長侯清山轉任駐義大利代表，原職位由外交部主秘章文樑接任。另據證實，外交部常務次長李澄然也將派駐南韓，外交部近日異動兩位次長，相當罕見，顯示外交部將在李大維的掌舵下，進行後續的大輪調，至於部分媒體報導李大維也將外派，總統府則表示「並無此事」。

外交部有三位次長，除將異動的侯清山及李澄然外，另有政務次長吳志中。

侯清山畢業於輔仁大學西班牙語文學系、西班牙馬德里大學文哲學碩士、西班牙馬德里大學文哲學博士班結業。曾任駐西班牙代表處代表、駐薩爾瓦多大使、駐烏拉圭副代表，外交部政次。

章文樑畢業於成功大學工管系學士、美國喬治華盛頓大學國際事務碩士。曾任駐紐約辦事處處長、駐瑞士代表、外交部國際組織司司長及 APEC 資深官員，以及外交部主任秘書。

至於部分媒體報導外交部長李大維將外派的消息，總統府發言人黃重諺指出「並無此事」。