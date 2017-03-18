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總統府：318學運提醒人民是國家主人

學生團體在2014年3月18日發動佔領立法院行動，開啟太陽花學運的序幕，圖為當年學生衝進立院議場時的第一手畫面。（資料照，記者王藝菘攝）

2017-03-18  18:26

〔記者李欣芳／台北報導〕太陽花學運今天屆滿3週年，總統府發言人黃重諺今晚表示，318的太陽花學運，不僅是台灣民主進一步深化的里程碑，藉由公民社會的全面崛起與投入，這新一波的民主浪潮，更讓自由民主與公平正義的價值，落實在公共治理上，並進而帶動國人福祉的全面提升。

黃重諺說，這個運動提醒我們，人民才是國家的主人，而離開自由民主與國人福祉的確保，任何政權都將失去存在的正當性。

黃重諺表示，新政府上任以來，不儘積極的拓展台灣的國際空間，在整體經貿戰略以及國家的經濟發展上，也正全力的推動各項轉型升級的工作，目標就是改革過去國家發展失去方向、經濟體質弱化的缺失，以確保國家的永續發展。

對於經民連等民間團體要求儘速通過兩岸協議監督條例，黃重諺說，相關法案已經在國會提出，後續的立法進程，尊重國會的議事安排。

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