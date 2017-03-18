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這個縣市不靠海 卻有漁會選舉的原因是...

南投縣日月潭區漁會選舉，因同額競選，投票狀況並不踴躍。（記者劉濱銓攝）

2017-03-18  17:16

〔記者劉濱銓／南投報導〕各地基層漁會會員代表、小組長選舉登場，全國唯一不靠海的縣份南投縣，擁有廣闊的日月潭水域，成為全國唯一高山淡水漁會，今也同步舉行投票，惟此次都是同額參選，選情並不激烈，投票過程平和。

南投縣日月潭區漁會表示，此次選舉應選會員代表有38名、小組長5名，經審核的合格會員代表候選人共有34人、小組長則為5人，在部分選區會員代表人選不足額，以及小組長同額參選下，選舉的氣氛都一直都很平和。

漁會說，該區全體選舉人數為5374人，但因參與競逐的人並不多，多半都是現任者要連任，因此競爭都不激烈，在候選人未動員的情況下，各投開票所鮮少出現排隊，粗估投票率約2成左右。

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  • 南投縣是全台唯一不靠海的縣份，但因擁有廣闊的日月潭水域，漁獲資源豐富，漁會應運而生，特殊的四角吊網漁筏也成為在地特色。（記者劉濱銓攝）

    南投縣是全台唯一不靠海的縣份，但因擁有廣闊的日月潭水域，漁獲資源豐富，漁會應運而生，特殊的四角吊網漁筏也成為在地特色。（記者劉濱銓攝）

  • 南投縣日月潭區漁會選舉，因同額競選，投票狀況並不踴躍。（記者劉濱銓攝）

    南投縣日月潭區漁會選舉，因同額競選，投票狀況並不踴躍。（記者劉濱銓攝）

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