基隆蓋輕軌 郝龍斌：政策買票

2017-03-18 16:46

〔記者林欣漢／基隆報導〕總統蔡英文昨天宣布將斥資逾80億元蓋基隆輕軌，國民黨副主席郝龍斌今天下午說，地方選舉就要開始了，「如果這不是政策買票，什麼才叫政策買票，這不是綁樁，什麼才叫綁樁？」

基隆市長林右昌今天表示，輕軌就是捷運，捷運有很多系統，輕軌就是捷運系統的一種，輕軌不是為通勤而蓋，是為了把基隆市港與大台北首都經濟圈串連在一起。

對此，郝龍斌批評，當初承諾捷運到基隆，怎麼突然髮夾彎變成輕軌，輕軌和捷運絕對不一樣，應該要先有完整規劃、評估路線是否可行，沒有事先規劃就會淪為「空話」。

郝龍斌今天到基隆出席「國民黨新未來座談會」，郝龍斌說，民進黨政府過去也曾提出8年800億治水方案，但中南部照樣淹水，兩兆雙星計畫成為兩顆流星，現在經濟狀況很差，民眾希望的是經濟能夠成長、薪水能高一點，不能忍受亂開支票造成財政崩潰及負擔的綁樁選舉。