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嘉義區漁會代表選舉 藍營勝選

2017-03-18  16:29

〔記者林宜樟／嘉義報導〕嘉義區漁會今天辦理第11屆會員代表選舉，本屆掌權的藍營面對綠營強力挑戰，但選舉結果出乎意料，原本預估競爭激烈，差距5席左右，結果卻是藍營大勝，以33席大勝綠營的18席，差距達15席，藍營繼續掌握大多數會員席次。

選舉結果出爐後，不少鄉親前往區漁會向現任嘉義區漁會總幹事林俊雄恭賀，由於林俊雄總分因漁業署認定其警察資歷無法計分，未達標準，無法成為合格候聘總幹事，他表示已提出行政訴訟，將待官司結果出爐，再做規劃；藍營在會員代表選舉大勝，預計理事也將全拿，之後可能不聘任目前唯一合格，代表綠營的總幹事候聘人黃金獅，再重新推出合格人選。

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  • 現任嘉義區漁會總幹事林俊雄（中）接受鄉親恭賀。（記者林宜樟攝）

    現任嘉義區漁會總幹事林俊雄（中）接受鄉親恭賀。（記者林宜樟攝）

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相關關鍵字： 嘉義 漁會 漁會選舉 藍營 選舉
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