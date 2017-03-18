學運3週年 蔡正元批藍：當年是縮頭烏龜...

2017-03-18 17:30

〔即時新聞／綜合報導〕今為太陽花學運3週年，國民黨政策會執行長蔡正元於臉書撰文直指，今天是「318台灣衰敗紀念日」，狠狠地將民進黨、太陽花學運人士、國民黨等人全罵了一輪，還嗆台人「慢慢吞食自己造的孽吧！」

蔡正元於文中提到，2014年3月18日，不僅是太陽花學潮發生的時間，也是台灣衰敗的開始，「學生群眾在台獨份子帶領下，攻佔立法院和行政院，反對兩岸服務貿易協議，假借『黑箱』、『半分鐘』的託詞，掩蓋『反中』的台獨藥箱，倒浴缸洗澡水，連嬰兒一起倒掉」，讓服貿從此消失、貨貿沉入大海，連TPP也槓龜。

蔡正元也痛批國民黨，當年「馬英九提拔一卡車，年輕的、年老的黨政要員，在太陽花囂張期間，紛紛當縮頭烏龜，丟下馬英九任人踐踏」。

蔡正元另指出，台灣自1624年荷人治台至今，都靠經貿存活，連農業生產米糖茶，都得外銷才能養活自己，然而，「鄭成功的子孫，在台灣搞延平王國，最後經貿被杯葛，很快就衰敗」；他也嘲諷，學潮拱出蔡英文、黃國昌，不過是「現代鄭克塽」，「慢慢吞食自己造的孽吧！」。

這篇文章，被轉載至批踢踢八卦板，網友質疑，蔡所指的衰敗，是「跟啥時比，沒有比較好或是更差？」；也有人表示，「服貿期間，馬英九和國民黨講了一堆好處，都和統一有87%像，好險有人擋住，結果現在這群覺青被台灣人黑到不行，廠廠」；還有人無奈地說，「318的開始，不是台灣的衰敗，怎麼看都是國民黨兵敗如山倒、一路走下坡」，因此稱318為「國民黨的衰敗紀念日，那還差不多」。