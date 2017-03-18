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打造基礎建設 蔡英文再送42億給水湳二期

2017-03-18  17:35

〔即時新聞／綜合報導〕總統蔡英文在昨日宣布投入80億建輕軌後，今（18）日在台中揭牌啟用總統府中部辦公室的同時，也宣布將出資42億，全額補助台中水湳會展中心二期經費。而行政院將在下周提出前瞻基礎建設計畫，預估8年內的地方基礎建設預將斥資1兆元。

綜合媒體報導，蔡英文昨才在基隆宣布將投入80億興建Tram-Train輕軌系統，今赴台中參加「總統府中部辦公室啟用茶會」時，與台中市長林佳龍共同宣布水湳會展中心開發案資金，中央與地方各出資42億元和58億元。

台中市水湳會展中心一期由前市長胡志強規劃，水湳會展二期基地位於一期西側，由現任市長林佳龍規劃，旨在打造符合在地產業需求的國際級會展中心，預計今年動工，110年6月完工。1到4樓共計將設3300個攤位，約可容納3萬人，可以舉辦國際規模大型展覽、演唱會、運動競賽等等。經發局長呂曜志說，烏日會展中心也在規劃中，將朝向政府與民間合作進行。

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  • 總統蔡英文今日在台中揭牌啟用總統府中部辦公室的同時，也宣布中央將出資42億，全額補助台中水湳會展中心二期經費。（記者李忠憲攝）

    總統蔡英文今日在台中揭牌啟用總統府中部辦公室的同時，也宣布中央將出資42億，全額補助台中水湳會展中心二期經費。（記者李忠憲攝）

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