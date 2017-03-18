小英基金會新書涉侵權 「想想論壇」道歉

2017-03-18 15:53

〔記者李欣芳／台北報導〕蔡英文總統在當選前創辦的小英教育基金會所設立的網路平台「想想論壇」，作者蘇瑋璇2015年3月在臉書發表「像我這樣七年級的人」，僅授權在網路論壇刊登，但竟在未告知狀況下，卻被收錄於書中出版，涉侵權。「想想論壇」昨深夜在臉書發出道歉聲明，指出版作業流程確有疏失，鄭重向蘇瑋璇小姐道歉，並決定立即將該本書回收下架。

「想想論壇」道歉聲明表示，想想論壇日前接獲蘇瑋璇小姐反映，論壇在2016年2月1日出版的「想：想想論壇選輯Ⅲ」一書，未經徵詢同意，即將2015年3月13日獲得蘇小姐同意後轉載於想想論壇網站之「像我這樣七年級的人」一文納入該書內容，涉及侵權事宜。

聲明中說，「想想論壇」內部出版作業流程確有疏失，未於規畫年度選集全文內容時事先徵得原作者同意，在此鄭重向蘇瑋璇小姐道歉，並決定立即將該本書回收下架。

聲明表示，此書出版年餘，目前已不在絕大多數實體書店陳列，本論壇也已要求出版社即刻回收所有實體與網路書店通路庫存。此書販售利潤均由出版商與通路享有，想想論壇並未於本書出版盈利。