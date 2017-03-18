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未來從政選立委？李來希這樣說

2017-03-18  15:50

〔即時新聞／綜合報導〕對於有聲浪勸進全國公務員協會理事長李來希選立委一事，李來希今天表示，這件事情順其自然。

根據《中央社》報導，李來希表示，他要把公務員協會做大，團結公務員後，還要拓展到軍公教領域、為他們發聲。

李來希說，創建的「軍公教網路之聲」直播平台，未來會找軍中將領主持軍人議題、找老師來談教育議題，不會只有談軍公教權益。

至於未來是否從政，李來希表示，一切順其自然，每個人都以為他會政，但人生沒有那麼多能規劃，這種東西可愈不可求；他也打趣說，若年輕10歲，「不會只有選立委，但他真的沒有強烈欲望，順其自然即可」。

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  • 全國公務員協會理事長李來希（左）。（資料照，記者廖振輝攝）

    全國公務員協會理事長李來希（左）。（資料照，記者廖振輝攝）

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