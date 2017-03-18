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這下尷尬了 馬英九當眾請吳敦義下台

2017-03-18  14:59

〔即時新聞／綜合報導〕前總統馬英九今日參加國民黨主席參選人吳敦義競選總部「團結誓師大會」，馬上台致詞時吳敦義疑似想要同台講話，卻被馬英九規勸似地推離講台，使得吳敦義只好略顯尷尬的下台。

馬英九今日在會場上正要說話時，吳敦義突然走到他的身邊，馬英九見狀笑著用左手推著吳敦義，要他朝著台階的方向走去。主持人見狀連忙跳出來解圍，笑稱基於政治倫理，「吳副總統還是要聽馬總統的話。」

馬英九聞言也連忙說「這是政治倫理，這是政治倫理，因為我今天不選」，吳敦義似乎顯得有點無奈，走下台階回到位子上。

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  • 前總統馬英九18日出席前副總統吳敦義參選國民黨主席團結誓師大會，馬英九致詞時吳跑來台上，馬見狀便推著吳敦義要他走下台階。（記者叢昌瑾攝）

    前總統馬英九18日出席前副總統吳敦義參選國民黨主席團結誓師大會，馬英九致詞時吳跑來台上，馬見狀便推著吳敦義要他走下台階。（記者叢昌瑾攝）

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