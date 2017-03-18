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高雄小港地層塌陷60公分 警方封鎖現場
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基隆蓋輕軌 劉文雄：我12年前就提過

2017-03-18  14:49

〔記者林欣漢／基隆報導〕總統蔡英文昨天宣布要興建基隆輕軌，監察委員補提名人劉文雄今天表示，早在12年前參選基隆市長時，就找到專家學者研擬出以輕軌解決南港到基隆段路廊不足問題的概念，「可能是我人緣不好，或老是政治不正確，沒人要聽，這次小英的宣示，我只能說：明智！」

劉文雄說，20年來，基隆的市長、立委、市議員甚至到里長選舉政見，一定會見到台北捷運到基隆，也早早就進行過多次評估報告，結論是南港到基隆段的路廊不夠，與台鐵共構不可行，礙難興建，他早在12年前、2005年參選市長那次，找到專家學者研擬出輕軌銜接概念就能解決困境，但可能是人緣不好，或老是政治不正確，輕軌概念總被當作洪水猛獸，沒人要聽。

「這次小英的宣示，明智！」劉文雄說，或許有點自吹自擂，但總也算是不小心呼應了他12年前的想法，小英做對了，身為基隆人很開心，期望不論藍綠都該支持。劉文雄也笑說，此話一出，恐怕又要被罵橘子真的綠了。

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  • 監察委員補提名人劉文雄。（資料照，記者廖振輝攝）

    監察委員補提名人劉文雄。（資料照，記者廖振輝攝）

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