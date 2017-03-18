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出席學生辯論賽 李俊毅讚：市政剖析比現任立委好

2017-03-18  14:51

〔記者王捷／台南報導〕辭官選市長的前立委李俊毅，今日現身東區的文化創意產業園區，為自己舉辦的第一屆台南市政盃辯論錦標賽開場，李俊毅表示，會舉辦這次比賽的目的，是要喚醒學生對候選人市政的關注，現任立委參選市長，把國家給立委立法的資源，拿來立看板、跑婚喪場，卻不見對台南市政提出前景，連參賽學生對市政的剖析都比現任立委表現好。

李俊毅說，他原是中央黨部副秘書長，為了參選市長向黨中央提出辭呈，現在台南市長參選人，都帶有公職，甚至有立委為「吃碗內看碗外」合理化，提出不少辯解，他認為，現任立委或有公職在身，不適合再爭取市長，應該做好做滿，才是對選民的承諾。

對於立委轉戰市長選舉一事，李俊毅說，既然要選市長，就應該解決人民的痛。他舉例，今日的辯論賽開場時，感謝來參加辯論的學生有耐心找車位，因為火車站附近真的不好停車，他認為市長參選人在選舉時，應該好好端出政見，他認為以後交通的問題會有所改善。

這次辯論賽的議題，是近年來最夯的「鐵路地下化應該原址施作」，李俊毅認為，很多學生的表現都比現任立委還好，辯論的評分之所以論點來決勝負，不是要耍嘴皮子，「如果要耍嘴皮就當立委就好了」，這樣諷刺讓在場學生莞爾。李俊毅也說，未來也會考慮把「立委做好做滿」的議題，當作辯論題目也不一定。

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  • 前立委李俊毅說，既然要參選市長，應該針對公共政策提出政見，不是設看板、跑婚喪場。（記者王捷攝）

    前立委李俊毅說，既然要參選市長，應該針對公共政策提出政見，不是設看板、跑婚喪場。（記者王捷攝）

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