清除中國滲透 基進黨呼籲政府硬起來

2017-03-18 14:43

〔記者葛祐豪／高雄報導〕318太陽花運動屆滿3年，基進黨（當時為基進側翼）今天召開記者會，強調要清除馬政權任內的中國滲透，應加快通過「外來投資與國家安全法」、「敏感科技法」、限制立委在中國投資的陽光法案。

基進黨今天邀請前駐日大使許世楷、台灣獨立建國聯盟主席陳南天、前台灣南社社長韓明榮等人，提出南方觀點，針對太陽花運動經過3年，中國對台統戰未曾停歇，呼籲台灣政府的中國政策要硬起來，應以主權為優先思考。

當時的「反服貿in高雄」總召陳信諭醫師強調，反服貿運動起於人民不信任國民黨立委是站在台灣利益來審理服貿法案，現在應研議立委及其配偶、近親在中國置產、投資、經商，須公開資訊，若佔其總投資、總財產或總營業額超過2成者，不得競選民意代表。

基進黨主席陳奕齊強調，如果「買下台灣比打下台灣便宜」，是馬政權任內的中國統戰主要作為，那麼蔡政府對於中國間諜滲透的問題，，更應仿效美國，儘速提出「外來投資與國家安全法」、「敏感科技法」等法案，以斷除有國安疑慮的中資，持續收購台灣產業。

前駐日代表許世楷表示，蔡英文要「維持台灣主權不屬於中國的現狀」，須嚴肅面對馬政權任內所引進的各種中國滲透，確保各黨派國會議員不會因個人或親戚在中國的私利，而制訂出賣台灣利益的法案政策。

台獨聯盟主席陳南天、前南社社長韓明榮醫師，均異口同聲表示，從對318運動的近身觀察中發現，在「反黑箱」的背後，隱然有一股青年世代對台灣主權自主喪失的焦慮擔憂。基進黨以南方觀點，提出318運動中受到忽略，但卻具有本質的重要性聲音跟主張。

與會人員強調，318運動為台灣獨立建國運動注入了能量，蔡英文政府必須乘上民意的潮流，從體制上推展正名，並為制憲作準備，才是「維持獨立現狀」的「維持現狀」。