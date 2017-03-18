一例一休 蔡英文：大家坐下來談 最後結果會三贏
總統蔡英文表示，勞基法條文及設計，給企業很多的彈性，呼籲企業跟勞動部及勞工坐下來談。（記者蘇金鳳攝）
〔記者蘇金鳳／台中報導〕台中磐石會今天舉行新舊會長交接，總統蔡英文致詞時表示，企業界都很擔心一例一休的實施，但是勞基法條文有很多彈性，都可以做為企業界比較彈性的排法，但大家都未談，她呼籲企業界跟勞動部及勞工好好坐下來談，最後結果會三贏。
台中磐石會今天舉行19、20屆會長交接，由台灣百合董事長鄭森煤交接給偉詮電子董事長林錫銘，由市長林佳龍監交。
甫卸任的會長鄭森煤當場向總統蔡英文提出建議，希望1個月46小時加班限制應該拉長，也希望一例一休能夠有3年的緩衝期，讓企業加速自動化。
總統蔡英文則回應表示，勞基法有很多條文，但過去大家都沒有仔細去念那些條文，只知道1週工時是幾個小時，1個月可加班多少小時，再依此決定聘用勞工人數及工時。
蔡英文表示，企業界都沒有好好去念勞動的法規，尤其是勞基法條文，一旦一休一例新法在立法通過以後，企業便認為以前熟悉的工時及加班的時間都受限制，便想著是否要增加勞工，人事成本會增加等問題。
蔡英文強調，勞基法條文及設計，給企業很多的彈性，尤其是變型工時，有2週、4週、8週，還有其他條文都可以做為企業界比較創意跟彈性的排班方式。
她向在場的企業界拜託，跟勞動部能夠好好坐下來談一談，在現行法律的架構底下，去找出最適合一個企業排班的工時方法，如果都可以找得出來，便可讓企業沒有增加太多負擔，給員工更好的休息機會。
蔡英文強調，若現行條文想不出解決問題，便來聽聽勞工意見，她表示，「企業的聲音，我們聽到了，非常大聲」，但是在這個過程中，政府也想聽聽勞工的聲音，她請企業家能夠回到工廠、自己的公司，跟自己勞工坐下來談，聽聽勞工們對自己工作環境及薪資情況，有什麼樣的期待。
蔡英文表示，一例一休很多人都覺得，對政府是一個困難棘手的問題，但在此之中，政府、企業、勞工可一起坐下來好好的談一談，把這一套法令、能夠好好的重新思考檢查、把企業現在及將來的生產所需要勞力及人力，好好想一想。
蔡英文表示，一例一休雖是棘手的問題，但是相信眾人一起來做，會把台灣的勞工及勞力使用跟勞工權益的保障，帶到另一個階段去，政府不會逃避責任，政府最後會找出企業持續有效率生產、持續成長的方法，大家坐下來談，最後結果會三贏。。
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總統蔡英文與磐石會的成員合照。（記者蘇金鳳攝）
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