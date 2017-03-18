邱毅回顧318週年狠批 鄉民酸：真相不是香蕉？

2017-03-18 14:21

〔即時新聞／綜合報導〕今天是318學運3週年，名嘴邱毅也在臉書「回顧」，批評「太陽花之亂」的結果變成台獨政治正確、服貿垮了、國民黨敗選倒台，但人民卻還不願面對太陽花真相；鄉民則是反諷，「真相就是香蕉。」

邱毅說，3年前的318，激盪出病態的太陽花運動，結果台獨成了政治正確、服貿貨貿全垮了、國民黨敗選倒台，馬英九和王金平都成為受難戶，倒便宜了毫無能力的蔡英文。

邱毅感嘆，許多優秀的國民黨立委落選，太陽花要角也逐漸現形，但倔強又好面子的台灣人民，恐怕迄今還不願面對太陽花的真相，也不願檢討太陽花後續造成的傷害。

這樣的言論，引起兩極看法，有人認同說，「能接受真相的人不多，硬撐自己沒錯的倒是比比皆是」、「所言極是」；鄉民則不以為然說，「真相不是香蕉嗎」、「我查證過了 是香蕉」、「真相就是太陽花=香蕉 而且是民進黨送的香蕉」