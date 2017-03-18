總統蔡英文上香致意 推崇何春木「台灣人的典範」

2017-03-18 13:46

〔記者張瑞楨／台中報導〕總統蔡英文今天中午到台中市東區，為辭世的前國策顧問何春木上香致意，並推崇何春木「永遠是台灣人的典範」，何春木之子何敏誠、何敏豪則回贈「何春木回憶錄」一書給蔡總統，蔡總統收下贈書時說，「我很熟悉這位前輩的奮鬥歷史！」。

以96歲高齡辭世的何春木，是民進黨的創黨大老之一，曾在台灣從威權體制走向民主化歷程中，扮演重要的推手角色，總統蔡英文今天（18日）中午12時，抵達位於台中市東區的靈堂，上香致意後，在「敬愛的何春木老先生，堅持不懈為爭取台灣的民主而奮鬥，台灣的民主前輩，永遠是台灣人的典範」的紀念短文上簽名，之後逐一與家屬及地方仕紳握手致意，約停留7分鐘。