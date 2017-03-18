排審兩岸監督條例 柯建銘：藍藉機製造矛盾

2017-03-18 13:44

〔即時新聞／綜合報導〕太陽花學運今滿3週年，當時強調「先立法再審查」的「兩岸協議監督條例」，至今仍躺在立法院，內政委員、藍委曾銘宗近日表示，下週三將排案審查。對此，民進黨團總召柯建銘說，民進黨執政，國會監督兩岸問題的力道鐵定比國民黨強，國民黨無須見縫插針，還酸曾銘宗，只想成就個人，卻未思考兩岸現狀，毫無戰略可言。

《蘋果日報》報導，柯建銘表示，國民黨因黨主席選舉分兩派，黨內本身仍在混亂中，尚無一致兩岸戰略思維，曾銘宗就排審，疑似只想成就個人，提升知名度，並藉此挑起民進黨與公民團體間的矛盾，卻沒考慮到兩岸現狀問題，毫無戰略可言。

柯建銘進一步指出，兩岸現在完全「不開門」，國台辦又數度對台嗆聲，因此監督條例並非兩岸問題中最重要的，柯建銘也說，民進黨身為執政黨，不僅在兩岸問題有自身的步驟與節奏，且國會對監督兩岸問題的力道鐵定比國民黨強，民進黨會主導，國民黨無須見縫插針、製造矛盾。