立法院戒備森嚴？ 林志嘉：安全維護

2017-03-18 13:15

〔記者彭琬馨／台北報導〕針對媒體報導，指立法院戒備森嚴「防民如防賊」，立法院秘書長林志嘉表示，民主社會中，集會遊行是人民表達意見的權利，但立法院周邊不同意見陳情團體眾多，不免有相互衝突之虞，為避免衝突時影響立法院相關人員的人身安全，有必要進行適度安全維護，並非如媒體報導所稱防賊。

林志嘉回應時強調，新國會是人民的國會，不管是委員辦公室、各黨團還是院方，都經常受理各種不同陳情案件，可以說各種陳情管道暢通無阻。

他說，新國會為完全回應人民對於立法院公開透明的期待，國會頻道也已正式上線，議事、協商更是毫無保留全面直播，也放寬媒體採訪限制，全面落實開放國會的承諾。