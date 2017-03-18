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台越移民合作會議三度召開 移民署長拜會台商

2017-03-18  12:58

〔記者劉慶侯／台北報導〕移民署長何榮村15日至18日率團至越南河內，參與第3次台越移民事務合作會議，檢視自2013年簽署台越移民事務合作協定後，雙方合作交流情形，分享移民事務及國境管理經驗，雙方並高度肯定協定簽署後工作成效，及為兩國人民交流便利之努力。

越南出入境管理局表示，近年來台越關係日益密切，兩國人民交流往來頻繁，越南政府歡迎我國人民來越從事各類合法活動；惟呼籲國人來越從事觀光、商務、就學、結婚、探親等活動時，務必申請適當類別簽證，勿從事與簽證目的不符之活動，若觸犯越南境管法規，將罰鍰700-1200美元。

此外，越南出入境管理局提醒，國人來越若遺失護照及簽證，應向我駐越南台北經濟文化辦事處，申請入國證明書及簽證介紹函後，至越南出入境管理局補辦相關出境手續，方可赴機場通關搭機返台，管理局24小時皆有值班人員，可配合儘速處理相關手續。

何榮村此行除參與會議外，同時拜會越南地區台商，盼未來此地台商企業能協助我政府，推動的新移民第二代子女寒暑假回母（父）親故鄉參訪見習，將來學業完成後，可為我台商企業所用之人才。

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  • 移民署長何榮村（站立者）參訪越南台資企業，洽談新住民第二代寒暑假赴越見習事宜。（記者劉慶侯翻攝）

    移民署長何榮村（站立者）參訪越南台資企業，洽談新住民第二代寒暑假赴越見習事宜。（記者劉慶侯翻攝）

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