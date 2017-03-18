總統府中辦今啟用 蔡英文辦「入厝」茶敘

2017-03-18 12:49

〔記者李忠憲／台中報導〕總統蔡英文繼高雄成立「南辦」後，向台中市長林佳龍商借陽明大樓的市長會客室與會議室，作為「中部辦公室」，今天啟用並舉辦茶敘。府方雖無派員進駐，但未來將作為總統到中部會客及辦公空間，盼中央與地方能緊密合作。

蔡英文今天上午10點到豐原陽明市政大樓，與在地及中彰投苗地方人士茶敘，包括林佳龍、彰化縣長魏明谷、立法院副院長蔡其昌、前考試院長姚嘉文、周清玉夫婦等多位總統府資政及國策顧問，還有來自彰化、南投、苗栗的地方人士及豐原在地多位里長等。雖然遲到20分鐘，但小英人氣不減，現場氣氛溫馨熱烈。

蔡英文致詞一開始就說，她在有些地方會比較緊張，比較陌生，但這地方是熟悉的地方，現場立刻響起掌聲。

她表示，當選後她不能四處趴趴走，甚至過夜，因此必須將（豐原）住處還房東，突然有失落的感覺，沒地方可住。林佳龍慷慨說可以無償提供辦公室，雖無法過夜，但可以跟鄉親及地方人士坐下聊聊地方建設等。今天算是中辦「入厝」，她再看一次，感覺非常好。

蔡英文說，剛聽到林、魏兩市長的施政主軸，對於縣市執政都非常有信心，也規劃很好，讓她感覺2014選舉時，中彰投區域聯合治理成型。她很期待中央執政下，可以讓中彰投苗區域治理快速到位。

過去她一直強調，中台灣是下一世代扮演改變台灣的重要支柱，所以整合中央、地方資源讓中台灣可以充分發揮潛力，帶動台灣發展。行政院積極規劃前瞻基礎計畫，推動「綠（綠能）、數（數位）、水（水環境）、道（軌道）、鄉（城鄉均衡）」等5大面向建設，為國家轉型打下最扎實基礎。

蔡英文說，魏明谷要打造彰化為「風光大縣」很有創意，透過產官學合作，大力推動離岸風力、太陽能發電。她話鋒一轉突然說，提到太陽能發電，她選舉時到各地，曬得最黑、皮膚最糟的時候就在彰化，所以對這裡的太陽能發電很有信心，彰化將是台灣綠能發電的重要地區。

她也說，林佳龍上週到日本招商，與航太產業領導廠商簽署合作備忘錄，除爭取航太訂單，也可協助本土廠商提升水準，智慧及航太產業希望在台中地區成為工業發展的重點。上月中央及地方合作在台中成立智慧機械推動辦公室，推動中部地方產業製造升級，但她知道，產業要振興，地方基礎要做好，前瞻基礎計畫就是要將中央與地方力量結合，將基礎做起來。中台灣製造業發展已形成產業鏈，但少了跟地緣相關的會展中心，相信中台灣會展中心將是未來政府提供地方協助上的重點，不僅是台中的會展中心，更是整個中部地區產業與國際交流的重要平台。

蔡英文表示，這幾年在林、魏兩首長努力下，中台灣發展越來越成熟，對中台灣充滿信心。中央與地方將更加緊密合作，做得更多、更好。大家一起努力讓中台灣有更好發展，這個支柱會更堅實有力，承載台灣下一個世代，開創台灣未來。