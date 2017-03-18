「花媽做完換管媽」 管碧玲說原因是這個...

2017-03-18 12:47

〔即時新聞／綜合報導〕有意角逐下屆高雄市長的民進黨立委管碧玲，今於臉書撰文指出，經過多年努力，她爭取來的衛武營國家音樂劇場，終於快要完工，這是「花媽做完換管媽的好理由！」

管碧玲表示，高雄市長陳菊去視察衛武營進度，她非常高興，因為衛武營是她的夢想。她回憶，當年國家音樂劇場能爭取成功，並選在衛武營，經過很多波折與努力。

管碧玲說，延宕多年後，終於快要完成，屆時希望能在花媽手中剪綵，「我來接棒營運」，還問「大家同意嗎？我的夢想啦~~~~」，網友也在底下留言力挺，要管媽加油。