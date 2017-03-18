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「花媽做完換管媽」 管碧玲說原因是這個...

2017-03-18  12:47

〔即時新聞／綜合報導〕有意角逐下屆高雄市長的民進黨立委管碧玲，今於臉書撰文指出，經過多年努力，她爭取來的衛武營國家音樂劇場，終於快要完工，這是「花媽做完換管媽的好理由！」

管碧玲表示，高雄市長陳菊去視察衛武營進度，她非常高興，因為衛武營是她的夢想。她回憶，當年國家音樂劇場能爭取成功，並選在衛武營，經過很多波折與努力。

管碧玲說，延宕多年後，終於快要完成，屆時希望能在花媽手中剪綵，「我來接棒營運」，還問「大家同意嗎？我的夢想啦~~~~」，網友也在底下留言力挺，要管媽加油。

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  • 民進黨立委管碧玲今撰文指出，「花媽做完換管媽的好理由」。（資料照，記者方賓照攝）

    民進黨立委管碧玲今撰文指出，「花媽做完換管媽的好理由」。（資料照，記者方賓照攝）

  • 管碧玲表示，衛武營的國家音樂劇場是她爭取來的，延宕多年後終將完工，屆時希望陳菊能剪綵，然後她接棒經營。（圖擷取自「管碧玲（kuanbiling）」臉書粉專）

    管碧玲表示，衛武營的國家音樂劇場是她爭取來的，延宕多年後終將完工，屆時希望陳菊能剪綵，然後她接棒經營。（圖擷取自「管碧玲（kuanbiling）」臉書粉專）

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