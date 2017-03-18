| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
經典賽》9局嚇出冷汗 波多黎各險勝美國晉級4強
 首頁 > 政治

傳大嘴巴導致整合破局 柯：受不了新聞製造業

2017-03-18  12:28

〔記者沈佩瑤／台北報導〕外傳包括時代力量、社民黨等第三勢力政黨，有意協調拱台北市長柯文哲擔任第三勢力「共主」，不過卻有爆料指柯自願當第三勢力共主，但被打槍，今早柯文哲受訪時，媒體再問此事，柯文哲表情有些不悅指出，有媒體做假新聞，然後再在上面做各種評論。

當媒體進一步追問，民進黨內部認為，是因為柯文哲大嘴巴，導致整合才會破局，柯僅說這是記者寫的，他受不了新聞製造業。

廣告
  • 當媒體進一步追問，民進黨內部認為，是因為柯文哲大嘴巴，導致整合才會破局，柯僅說這是記者寫的，他受不了新聞製造業。（記者沈佩瑤攝）

    當媒體進一步追問，民進黨內部認為，是因為柯文哲大嘴巴，導致整合才會破局，柯僅說這是記者寫的，他受不了新聞製造業。（記者沈佩瑤攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 柯文哲
相關新聞
Top
政治‧本日最多瀏覽
» 更多政治新聞
政治‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
北檢起訴馬英九
2017世界棒球經典賽
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
揭秘✧鬍鬚張滷肉飯
冷飲✧提拉米蘇咖啡
古早味✧蒜蓉辣椒醬
這樣炒出Ｑ彈米粉！
轉寄

標題：傳大嘴巴導致整合破局 柯：受不了新聞製造業


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年3月18日‧星期六‧丁酉年二月廿一日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.