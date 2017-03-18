傳大嘴巴導致整合破局 柯：受不了新聞製造業

2017-03-18 12:28

〔記者沈佩瑤／台北報導〕外傳包括時代力量、社民黨等第三勢力政黨，有意協調拱台北市長柯文哲擔任第三勢力「共主」，不過卻有爆料指柯自願當第三勢力共主，但被打槍，今早柯文哲受訪時，媒體再問此事，柯文哲表情有些不悅指出，有媒體做假新聞，然後再在上面做各種評論。

當媒體進一步追問，民進黨內部認為，是因為柯文哲大嘴巴，導致整合才會破局，柯僅說這是記者寫的，他受不了新聞製造業。