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吳敦義民調高 郝龍斌：誓師前要激勵士氣

2017-03-18  12:22

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨主席選戰白熱化，台灣民意學會昨日公布民調，顯示在691位受訪黨代表裡，吳敦義的支持度最高，洪秀柱和郝龍斌雖位居二、三名，卻被遠遠甩開。郝龍斌今日對此表示，吳敦義是在舉行誓師大會之前，公布民調來激勵士氣。

據《蘋果日報》報導，吳敦義今天召開黨主席選舉誓師大會，郝龍斌事前已經知道馬英九會前去站台，他認為這種團結的氣氛是很好的事情。

不過郝龍斌認為，在誓師大會前公布民調，是有鼓舞士氣的意義，至於民調的參考價值和公信力如何，要由參選人各自解讀，之後的選舉大家一起加油就好。

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  • 郝龍斌認為，吳敦義在民調中得到支持，是為了要激勵士氣。（資料照，記者簡榮豐攝）

    郝龍斌認為，吳敦義在民調中得到支持，是為了要激勵士氣。（資料照，記者簡榮豐攝）

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相關關鍵字： 吳敦義 國民黨 國民黨主席 國民黨主席選舉 郝龍斌
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